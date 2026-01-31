¿Aire acondicionado portátil o tradicional? Las ventajas energéticas que debes conocer

Con las altas temperaturas que se registran en el país, los argentinos buscan la manera de mitigar el calor y la opción de comprar un aire acondicionado siempre es analizada. En este marco, los expertos explican cuál artefacto conviene más: ¿aire acondicionado portátil o de ventana/split?
El aire portátil se ha vuelto una de las opciones más populares para climatizar habitaciones, especialmente en oficinas y casas. Y su precio bajo puede resultar muy atractivo, pero su diseño y características lo hacen un artefacto para espacios muy específicos. A continuación te contamos cuáles son las ventajas y desventajas de tener un artefacto de este tipo en nuestro hogar.
Ventajas de comprar un aire acondicionado portátil
- El equipo puede trasladarse de un espacio a otro y es de fácil instalación.
- Enfría pequeñas áreas sin gastar tanta energía, comparado con sistemas de aire centrales.
- Es útil para habitaciones que generan más calor, tales como las cocinas o una oficina con fotocopiadoras, computadoras o servidores.
- Es ideal para espacios que no superen los 40 metros cuadrados, o que no necesiten refrigeración constante.
- Precio más bajo.
Al igual que los equipos de ventana y splits, el aire acondicionado portátil elimina el aire caliente de la habitación y lo devuelve en frío. Es ideal para ambientes pequeños y para aquellos que no tienen un lugar para instalar otro tipo de sistema de climatización.
El aire portátil viene con un tubo desmontable que debe colocarse en una ventana o un agujero en la pared para la salida de aire caliente. Además, dispone de un depósito de agua condensada.
Aire acondicionado portátil: cuáles son sus desventajas
- Su consumo energético es alto: la media ronda entre los 1,000 y los 2,000 kW/hora.
- Ocupa un espacio que puede ser transitable.
- Pueden ser poco estéticos.
- Su funcionamiento puede ser un poco más ruidoso.
- No es una opción eficiente para espacios superiores a los 50 metros cuadrados o habitaciones con mucha gente.
- No todos cuentan con certificación de eficiencia energética.
El principal inconveniente es el consumo de energía, que es mayor a otros tipos de aires acondicionados (como los minisplit), sobre todo si se usa en espacios medianos o grandes. Para habitaciones o lugares con mucha gente tampoco representa una buena opción ya que para enfriar requeriría de un uso constante. Es decir, en áreas de uso común de hogares y oficinas no es la mejor opción de aire acondicionado.
Las mejores marcas de aire acondicionado han comenzado a desarrollar equipos portátiles cada vez más silenciosos, pero en su mayoría siguen siendo un poco más ruidosos que otros tipos de sistemas de climatización.