¿Aire acondicionado portátil o tradicional? Las ventajas energéticas que debes conocer

El aire portátil se ha vuelto una de las opciones más populares para climatizar habitaciones, especialmente en oficinas y casas. Y su precio bajo puede resultar muy atractivo, pero su diseño y características lo hacen un artefacto para espacios muy específicos. A continuación te contamos cuáles son las ventajas y desventajas de tener un artefacto de este tipo en nuestro hogar.