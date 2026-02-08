IA alucinante y abogados negligentes: por qué la Corte debe intervenir

En cuanto a su contenido, una acordada de estas características podría establecer: el deber de identificar con precisión las fuentes jurisprudenciales; la obligación de citar exclusivamente precedentes existentes y verificables; la carga de acompañar copia íntegra del fallo cuando sea requerido; la aclaración de que el uso de inteligencia artificial no exime del control humano ni de la responsabilidad profesional; la calificación del incumplimiento como conducta contraria a la buena fe procesal; la aplicación de sanciones procesales graduables; y la remisión de las actuaciones al Tribunal de Ética cuando corresponda.