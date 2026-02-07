La Liga Profesional levanta el sábado con cinco partidos clave en ambas zonas

La fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol tendrá acción hoy con cinco encuentros programados para distintas franjas horarias. Los equipos buscarán afirmarse en sus zonas, sumar puntos y mejorar su juego antes de la próxima fecha, con varios duelos que prometen tensión e intensidad en cada zona del campeonato.
A las 17.00 como apertura de la jornada, Aldosivi y Rosario Central se medirán en Mar del Plata por la Zona B. El Tiburón buscará sorprender como local ante un equipo rosarino que viene intentando consolidar su identidad ofensiva en un torneo que hasta ahora mostró resultados dispares. La visita de Central llega con la necesidad de sumar para escalar posiciones y dar un salto en la tabla de su zona.
A las 18.00 en Avellaneda, Racing Club y Argentinos Juniors protagonizarán otro choque de la Zona B. La Academia intentará mejorar su rendimiento tras un inicio irregular y consolidar una base competitiva, mientras que Argentinos, siempre aguerrido, buscará aprovechar espacios para imponerse como visitante y dejar una huella positiva en su campaña.
Desde las 20.00, River Plate recibirá a Tigre en el Monumental, también por la Zona B. El Millonario, que va buscando equilibrio entre ataque y orden defensivo, tratará de hacerse fuerte en casa ante un Tigre que viene mostrando carácter y busca puntos claves para afirmarse en la zona. El duelo promete intensidad y ritmo alto de juego en el tramo central de la jornada.
A partir de las 22.15, habrá dos encuentros simultáneos. En Rosario, Newell’s Old Boys enfrentará a Defensa y Justicia por la Zona A. La Lepra buscará aprovechar el apoyo de su gente para sumar puntos importantes y escalar posiciones en una zona que suele ser competitiva, mientras que Defensa y Justicia intentará mantener su esquema sólido para sorprender como visitante.
A la misma hora, por la Zona B en Córdoba, Belgrano recibirá a Banfield en un duelo que puede resultar clave para las aspiraciones de ambos equipos. El Pirata, con la motivación de jugar ante su público, buscará imponer su ritmo y sumar para meterse entre los primeros de la tabla, mientras que el visitante, clásico animador de los torneos, intentará responder con buen juego y asegurar puntos fuera de casa.
La fecha promete duelos variados y apasionantes, con equipos buscando consolidarse en un torneo que avanza rápidamente y donde cada punto puede resultar decisivo de cara a las etapas finales de la fase de grupo