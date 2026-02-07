La Liga Profesional levanta el sábado con cinco partidos clave en ambas zonas

A las 17.00 como apertura de la jornada, Aldosivi y Rosario Central se medirán en Mar del Plata por la Zona B. El Tiburón buscará sorprender como local ante un equipo rosarino que viene intentando consolidar su identidad ofensiva en un torneo que hasta ahora mostró resultados dispares. La visita de Central llega con la necesidad de sumar para escalar posiciones y dar un salto en la tabla de su zona.