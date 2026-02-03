Escándalo en la AFA: la Justicia ordenó investigar los movimientos bancarios de la entidad desde 2021
La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella e incluye una auditoría sobre ingresos y egresos registrados en el Banco Credicoop, con foco en transferencias provenientes del exterior, en el marco de una causa por lavado de dinero.
La Justicia federal dispuso una nueva batería de medidas en una causa por lavado de dinero que, con el correr de los meses, incorporó un capítulo de alcance nacional e internacional vinculado al fútbol argentino. El juez Luis Armella ordenó avanzar con una auditoría integral sobre los movimientos bancarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con foco en los ingresos y egresos registrados desde 2021.
En concreto, el magistrado le requirió al Banco Credicoop un detalle pormenorizado de todas las cuentas abiertas a nombre de la AFA. El pedido incluye la identificación de transferencias (especialmente las provenientes del exterior), cheques, depósitos y extracciones en efectivo, así como las personas físicas o jurídicas involucradas en cada operación. También solicitó información sobre eventuales cajas de seguridad a nombre de la entidad.
La investigación se enmarca en un expediente que se inició por maniobras vinculadas a exdirectivos de Banfield y que luego se amplió a partir de reportes de la Dirección General Impositiva sobre la empresa Sur Finanzas. Con el avance de la pesquisa, los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco solicitaron incorporar el denominado “capítulo internacional”, relacionado con operaciones de la firma TourProdEnter.
En ese contexto, Armella también envió oficios al Banco Coinag para que informe si poseen cuentas o cajas de seguridad varias personas investigadas, entre ellas el empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, titulares de TourProdEnter. En la nómina figuran además cuatro personas radicadas en Bariloche que aparecen como responsables de sociedades constituidas en Estados Unidos.
Según reveló La Nación, esas sociedades (Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC) habrían recibido al menos U$S 42 millones enviados desde TourProdEnter. Todas estaban registradas en una misma dirección en Miami y utilizaban un mismo agente registrador. Tras la publicación de la investigación periodística, tres de esas firmas fueron cerradas y una ya figuraba como inactiva desde 2023.
El expediente también puso bajo la lupa el recorrido posterior de parte de esos fondos. De acuerdo con la documentación analizada en la causa, una porción relevante del dinero terminó canalizándose a través de Adcap Uruguay Agente de Valores y luego a cuentas locales. Por este motivo, el juez citó como testigo al presidente de Adcap Argentina, Agustín Ignacio Honig, quien deberá declarar el 3 de marzo. La semana siguiente harán lo propio dos contadores de la AFA, Umberto Mucelli y Claudio Bisurg.
Además de las medidas vinculadas a la AFA, Armella ordenó a la Policía Federal un estudio patrimonial sobre Club Atlético Banfield y el fideicomiso creado para su reconstrucción, así como un análisis específico de la operatoria con Sur Finanzas. También pidió auditar el contrato de sponsoreo entre esa empresa y Banfield, en una causa que ya probó vínculos comerciales con otros clubes del fútbol argentino.
Las nuevas disposiciones reactivaron el expediente tras la feria judicial y profundizan una investigación que, con el cruce de información bancaria, fiscal y contractual, busca reconstruir el circuito completo de fondos y determinar responsabilidades penales.