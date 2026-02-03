Escándalo en la AFA: la Justicia ordenó investigar los movimientos bancarios de la entidad desde 2021

El expediente también puso bajo la lupa el recorrido posterior de parte de esos fondos. De acuerdo con la documentación analizada en la causa, una porción relevante del dinero terminó canalizándose a través de Adcap Uruguay Agente de Valores y luego a cuentas locales. Por este motivo, el juez citó como testigo al presidente de Adcap Argentina, Agustín Ignacio Honig, quien deberá declarar el 3 de marzo. La semana siguiente harán lo propio dos contadores de la AFA, Umberto Mucelli y Claudio Bisurg.