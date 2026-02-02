Quién era Emanuel Leguizamón, el árbitro que falleció en el trágico accidente en la Patagonia

Leguizamón se había convertido en árbitro profesional de la Asociación del Fútbol Argentino hace poco más de un año, un paso clave que marcaba el inicio de su proyección en las categorías profesionales. Formado en la Liga Cultural de Fútbol, había comenzado su camino en el arbitraje a los 18 años, con una evolución sostenida que le permitió escalar rápidamente dentro del sistema.