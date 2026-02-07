Un mes sin harinas: ¿qué cambios reales experimenta el cuerpo?

Eliminar las harinas de la alimentación durante un mes se convirtió en una de las estrategias más populares entre quienes buscan bajar de peso, mejorar la digestión o “desinflamar” el cuerpo. Sin embargo, el impacto de esta decisión no es igual para todas las personas ni se limita únicamente a la balanza.
Durante las primeras semanas, el organismo atraviesa una serie de adaptaciones que pueden reflejarse en los niveles de energía, el apetito, el tránsito intestinal e incluso el estado de ánimo. Qué cambios son esperables, cuáles dependen del tipo de dieta previa y por qué los especialistas advierten que no se trata de una fórmula universal.
Qué cambios se producen en el cuerpo si no consumo harinas por un mes
En los primeros días sin consumir harinas es probable que se experimente una disminución de los niveles de energía. Esto es debido a que los carbohidratos son la principal fuente de energía para el cuerpo, por lo que su ausencia inicial puede causar fatiga y letargo.
Sin embargo, a medida que pasan los días, es posible que se noten mejoras en la digestión, ya que, como se dijo, las harinas refinadas carecen de fibra, y al eliminarlas, el sistema digestivo puede funcionar de manera más eficiente, reduciendo la hinchazón y el malestar abdominal.
En cuanto al peso, es probable que se vea una ligera pérdida de peso con sólo unas pocas semanas sin harinas, ya que su eliminación puede reducir la ingesta de calorías vacías y provocar una disminución en la retención de agua.
También es posible que se experimente una mayor estabilidad en los niveles de azúcar en sangre, lo que puede ayudar a controlar los antojos de comida y prevenir picos de insulina.
Cuáles son los efectos de dejar de comer harinas
Una de las primeras consecuencias de una alimentación sin harinas sin dudas será el descenso de peso, ya que al eliminar de la dieta todo este tipo de alimentos, se reduce de forma considerable el aporte de carbohidratos.
Además, por extraño que parezca, las personas experimentan una mayor sensación de saciedad y reducción del apetito (esto es por las fibras que contienen las harinas sin refinar, que ayudan a que el hambre tarde más en aparecer).
Más a largo plazo, la disminución o restricción en el consumo de almidones previene el riesgo de desarrollar diabetes, según una investigación realizada por el Hospital Universitario Miguel Cervet, en Zaragoza, España.
Asimismo, los niveles de triglicéridos disminuirán, ya que el hígado dejará de crear la grasa que se genera a partir del exceso de glucosa, que aportan estos carbohidratos. Y como consecuencia de esto, también se regulan los valores de presión arterial, que junto con los factores antes mencionados (diabetes, obesidad, síndrome metabólico, etc) aumentan el riesgo de padecer problemas cardiovasculares.