La compañera ideal del mate: torta sin harinas, fácil y lista en pocos pasos

Además de deliciosa, es económica, ya que utiliza ingredientes simples que se encuentran fácilmente en cualquier almacena del barrio. Lo mejor de todo es que puedes tenerla lista en tan solo 30 minutos. Estas razones la convierten en la elección perfecta para disfrutar de un momento dulce en familia sin tener que invertir mucho tiempo ni dinero.
Cómo preparar la tarta matera
Ingredientes:
3 manzanas
400 g de queso crema
4 huevos
120 g de azúcar
Ralladura de limón o esencia de vainilla a gusto (opcional)
Modo de preparación:
Precalienta el horno a 170 ºC y cubre un molde de 20 cm con papel para horno. Reserva.
Lava y pela las manzanas, córtalas por la mitad y luego en cuartos para retirar las semillas y durezas con facilidad. Corta en cubos pequeños. Si prefieres, puedes utilizar peras u otra fruta de tu elección.
En un tazón grande, coloca los huevos a temperatura ambiente. Agrega el azúcar y la ralladura de limón o esencia de vainilla, y bate hasta obtener una mezcla homogénea.
Incorpora el queso crema y continúa batiendo hasta integrar completamente. Añade las manzanas y procesa con una minipimer hasta obtener una mezcla uniforme. Puedes dejar algunos trozos de fruta más grandes para agregar textura a la torta.
Vierte la preparación en el molde preparado y hornea durante aproximadamente 55 minutos, o hasta que la parte superior esté dorada y al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.
Retira del horno y deja enfriar antes de desmoldar y servir.
Para presentarla de manera elegante, decora con azúcar impalpable, canela, caramelo y rodajas de manzana mezcladas con canela y miel.
Consejos adicionales:
Si sobra torta, consérvala en un recipiente hermético en un lugar fresco y seco, o en la heladera.
Para disfrutarla como postre en días lluviosos, calienta una porción hasta que esté tibia y acompaña con una bola de helado.