Secciones
SociedadGastronomía

La compañera ideal del mate: torta sin harinas, fácil y lista en pocos pasos

Este manjar es la verdadera compañera de una buena ronda de mates en familia.

Torta matera sencilla y económica. FOTO ILUSTRATIVA Torta matera sencilla y económica. FOTO ILUSTRATIVA
Hace 2 Hs

Ideal para acompañar el desayuno o la merienda, esta torta es un clásico en todos los hogares del país. Su versatilidad la hace irresistible, ya que puedes incorporar crema pastelera, dulce de membrillo o dulce de leche según tus preferencias. 

Además de deliciosa, es económica, ya que utiliza ingredientes simples que se encuentran fácilmente en cualquier almacena del barrio. Lo mejor de todo es que puedes tenerla lista en tan solo 30 minutos. Estas razones la convierten en la elección perfecta para disfrutar de un momento dulce en familia sin tener que invertir mucho tiempo ni dinero.

Cómo preparar la tarta matera 

Ingredientes:

3 manzanas

400 g de queso crema

4 huevos

120 g de azúcar

Ralladura de limón o esencia de vainilla a gusto (opcional)

Modo de preparación:

Precalienta el horno a 170 ºC y cubre un molde de 20 cm con papel para horno. Reserva.

Lava y pela las manzanas, córtalas por la mitad y luego en cuartos para retirar las semillas y durezas con facilidad. Corta en cubos pequeños. Si prefieres, puedes utilizar peras u otra fruta de tu elección.

En un tazón grande, coloca los huevos a temperatura ambiente. Agrega el azúcar y la ralladura de limón o esencia de vainilla, y bate hasta obtener una mezcla homogénea.

Incorpora el queso crema y continúa batiendo hasta integrar completamente. Añade las manzanas y procesa con una minipimer hasta obtener una mezcla uniforme. Puedes dejar algunos trozos de fruta más grandes para agregar textura a la torta.

Vierte la preparación en el molde preparado y hornea durante aproximadamente 55 minutos, o hasta que la parte superior esté dorada y al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.

Retira del horno y deja enfriar antes de desmoldar y servir.

Para presentarla de manera elegante, decora con azúcar impalpable, canela, caramelo y rodajas de manzana mezcladas con canela y miel.

Consejos adicionales:

Si sobra torta, consérvala en un recipiente hermético en un lugar fresco y seco, o en la heladera.

Para disfrutarla como postre en días lluviosos, calienta una porción hasta que esté tibia y acompaña con una bola de helado.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por qué no hay que tirar las cascaras de papa: aprendé a preparar los mejores snacks con esta receta económica y adictiva

Por qué no hay que tirar las cascaras de papa: aprendé a preparar los mejores snacks con esta receta económica y adictiva

Las 10 claves para sacar la harina de tu dieta sin extrañarla

Las 10 claves para sacar la harina de tu dieta sin extrañarla

Fácil, rápida y económica: la receta de las mejores bombas de papas

Fácil, rápida y económica: la receta de las mejores bombas de papas

Cómo y por qué hay que limpiar la bombilla del mate

Cómo y por qué hay que limpiar la bombilla del mate

Lo más popular
Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes
1

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación
2

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Historias de policías buenos y de policías malos
3

Historias de policías buenos y de policías malos

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos
4

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”
5

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires
6

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

Más Noticias
Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Panqueques sin harinas con solo dos ingredientes: ¿cómo se preparan en tres pasos?

Panqueques sin harinas con solo dos ingredientes: ¿cómo se preparan en tres pasos?

Historias de policías buenos y de policías malos

Historias de policías buenos y de policías malos

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Comentarios