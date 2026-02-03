¿Conviene apagar o dejar encendido todo el día el aire acondicionado?

¿Cómo afecta el encendido y apagado del aire acondicionado al consumo energético?

Apagar el aire acondicionado puede parecer una solución lógica para reducir el consumo eléctrico. Sin embargo, al volver a encenderlo, el sistema debe trabajar a plena capacidad para alcanzar la temperatura deseada, lo que genera un aumento en el gasto energético. Esto ocurre porque el aparato debe enfriar nuevamente un ambiente que ya acumulo calor.