Aire acondicionado: trucos clave para gastar menos energía y enfriar mejor

En medio de la ola de calor que golpea al país, los aires acondicionados se vuelven los mejores aliados de todas las familias. Sin embargo, los más precavidos son conscientes del gasto energético que implica mantenerlos prendidos todo el día y buscan formas de ahorrar.
Además de poner los aires acondicionados en la temperatura recomendada -24 °C-, se debe tener en cuenta la aislación de los ambientes, la correcta limpieza de los equipos y el tiempo que tomará enfriar una habitación.
Los especialistas recomiendan, a la hora de invertir en estos equipos, tener en cuenta la calidad de lo que se comprará. Todo aire acondicionado cuenta con Etiquetas de Eficienca, una barra de colores que indica qué tanto consumo tiene el dispositivo. Mientras más cerca esté el equipo de la categoría "A+++", más efectivo será.
Tips para usar aires acondicionados y que enfríen mejor
1. Usar equipos nuevos. Aunque el gasto de un nuevo equipo de refrigeración es considerable, se recomienda entenderlo como una inversión. Los equipos que más ahorren serán los de las categorías "A", mientras que las categorías "B", "C", "D" y "E", será mayor el consumo de energía.
2. Apagar al salir. Suena como una recomendación obvia. Sin embargo, muchas personas eligen dejar prendidos los aires acondicionados para que los ambientes estén frescos al volver a casa. Otras, olvidan apagarlos al salir, produciendo un gasto innecesario que inevitablemente abultará la factura de luz a fin de mes.
3. Revisar la temperatura exterior. Las temperaturas más extremas suelen registrarse desde el mediodía y durante toda la siesta. Pero a partir de las 18, aproximadamente, la temperatura empieza a descender y muchas veces seguimos encerrados con los aires acondicionados prendidos. La recomendación de los especialistas es hacer una pausa en el uso y abrir los ambientes para ventilarlos.
4. Apuntar deflectores hacia arriba. Por una cuestión física, el aire caliente tiende a subir y el aire frío tiende a bajar. Por eso se recommienda programar los equipos para que "apunten" hacia arriba, enfriando desde la parte superior de las habitaciones hacia abajo. Esto permitirá cubrir toda la superficie a enfriar.
5. Usar en la temperatura más alta posible. Aunque la recomendación suele ser utilizarlo en 24 °C, cada grado que se aumenta al aire acondicionado representa un ahorro de aproximadamente el 30%.