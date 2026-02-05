Pizza sin harinas y sin horno: la receta fácil y saludable que se hace en minutos

Reducir las harinas: mayor sensación de saciedad y menos consumo de carbohidratos

Por ello es importante no suprimir el consumo de harinas, si no más bien reducir su frecuencia en el que incorporamos este alimento. Además existen sustitutos muy saludables que sobre todo, te harán disfrutar de las comidas de la misma manera que la harina de trigo lo hacía. Ese es el caso de esta receta de pizza sin harinas que además y para gusto de muchos, no requiere horno.