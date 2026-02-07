El tiempo en Tucumán: el sábado estará marcado por las lluvias y una máxima de 26°C

Las precipitaciones provocaron un descenso en la temperatura y se quedarían durante toda la jornada, según manifestó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo anticipó además condiciones inestables, con lluvias intermitentes y elevada humedad.
La jornada arrancó con el cielo parcialmente nublado y lloviznas. La temperatura mínima fue de 20.9 °C, la humedad alcanzó el 96% y se registró viento del noroeste a 4 km/h, configurando un inicio de día húmedo y templado.
Para la tarde, la temperatura irá en aumento y se esperan 26°C, con probabilidad de lluvias aisladas. Hacia la noche, las precipitaciones cesarían y el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 23°C.
Pronóstico para los próximos días
El SMN indicó que para el domingo se espera una mínima de 21°C y una máxima que llegaría a los 33°C, con tormentas aisladas durante la tarde.
En tanto, la semana arrancaría el lunes con una mínima de 22 °C y una máxima de 32 °C; para la noche se prevén tormentas, manteniendo el escenario de inestabilidad en la provincia.