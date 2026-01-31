Secciones
Violento vuelco en Tafí del Valle: un auto terminó sobre una casa y cinco mujeres resultaron heridas

Las ocupantes del vehículo fueron asistidas en el lugar y trasladadas al hospital de la villa. Ocurrió en la ruta Provincial 325.

Imagen getileza Aires de Tucumán Multimedios Imagen getileza Aires de Tucumán Multimedios
Hace 1 Hs

Un siniestro vial ocurrido este sábado generó alarma en Tafí del Valle, luego de que un automóvil en el que viajaban cinco mujeres terminara volcado sobre una vivienda particular. El hecho se registró en la Ruta Provincial 325, a la altura del kilómetro 2, en el tramo conocido como camino a La Ovejería.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo, un Volkswagen Up, perdió estabilidad por motivos que aún son materia de investigación y finalizó su recorrido sobre el techo de una casa perteneciente a un vecino del lugar. La situación provocó momentos de tensión entre los residentes de la zona, que se vieron sorprendidos por el estruendo del impacto.

Al lugar acudieron de inmediato efectivos de la Policía de Tucumán, pertenecientes a la Jefatura de Zona I de la Unidad Regional Oeste y a la Comisaría de Tafí del Valle, junto con personal de emergencias médicas. 

Las cinco ocupantes del rodado fueron asistidas en el sitio y luego trasladadas en ambulancia al hospital local para ser sometidas a controles y estudios de mayor complejidad.

