Violento vuelco en Tafí del Valle: un auto terminó sobre una casa y cinco mujeres resultaron heridas

De acuerdo con la información oficial, el vehículo, un Volkswagen Up, perdió estabilidad por motivos que aún son materia de investigación y finalizó su recorrido sobre el techo de una casa perteneciente a un vecino del lugar. La situación provocó momentos de tensión entre los residentes de la zona, que se vieron sorprendidos por el estruendo del impacto.