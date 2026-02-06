La mística impermeable de las Intervillas venció a la tormenta y Tafí del Valle fue una fiesta
Crónica de un viernes de suspenso y final feliz. El club amaneció bajo agua, pero la organización sostuvo el "no se suspende" y tuvo premio: el sol asomó para el debut deportivo y la jornada cerró con el tradicional tercer tiempo bajo techo.
Ni siquiera la incesante lluvia que castigó a toda la provincia durante la mañana de hoy fue capaz de impedir que la tradición más linda de los veranos tucumanos vuelva a brillar. En el día del estreno de la 52° edición de las Intervillas, bautizada este año bajo el nombre Gonzalo Marcos Paz, las históricas olimpíadas que reúnen a las familias y delegaciones de Marcos Paz, Villa Nougués, Raco y Tafí del Valle demostraron que su espíritu es impermeable. Hubo risas, festejos, abrazos postergados y, por supuesto, muchísimo deporte en una tarde donde la competencia fue apenas la excusa para celebrar la camaradería.
El inicio de la jornada, sin embargo, estuvo cargado de incertidumbre. Una importante tormenta cubrió los cerros desde temprano y Tafí del Valle no fue la excepción. Si bien la temperatura ofrecía un alivio respecto al sofocante calor del llano —a las 11 del mediodía el termómetro marcaba 17 grados, frente a los 24 de San Miguel de Tucumán—, el agua sorprendió a todos en el también conocido como Club de Veraneantes. El predio amaneció con evidente acumulación de agua en varios sectores, charcos que amenazaban con complicar el desarrollo de las actividades al aire libre y ponían en jaque la ansiedad de los debutantes.
Un inicio desafiante, pero con mística
Sin embargo, desde la organización la orden fue no bajar los brazos y transmitir tranquilidad. "Se va a hacer, tendremos una hermosa jornada", arengaba Valentina Bujazha, una de las caras visibles del evento, mientras se movía de un lado a otro con el teléfono en la mano y la mirada en el cielo, coordinando el alistamiento de las instalaciones para recibir a los primeros deportistas que ya subían por la ruta 307.
La postura era innegociable: el evento no se detenía. "Por ahora no cancelaremos ni reprogramaremos nada, veremos qué pasa minuto a minuto. Recibiremos a las delegaciones igual; decidiremos qué disciplinas se pueden jugar hoy y pensaremos cuáles pueden arrancar mañana si el tiempo no acompaña. Pero no se suspenderá", aseguraba con firmeza Cristina "Kika" Ávila Terán, otra de las capitanas de la logística.
Por si el clima decidía no colaborar, la organización ya tenía activado un "Plan B" para garantizar la competencia y la diversión: trasladar la acción a las instalaciones cerradas de la sede social (Club de Socios) para disputar torneos de tenis de mesa, billar y truco. Afortunadamente, esa carta quedó guardada en la manga. No fue necesario usarla.
Como si la mística del torneo hubiera intervenido, el mediodía trajo el alivio esperado: cerca de las 12, cesaron las precipitaciones y el sol asomó tímido entre las nubes, devolviendo la calma. Gracias al excelente drenaje y al trabajo contrarreloj, las canchas secaron a tiempo. A solo minutos del inicio del certamen, programado para las 17, las delegaciones comenzaron a arribar al club. El ritual de siempre cobró vida: la fila para acreditarse, la entrega de los kits de camisetas y, lo más importante, el reencuentro con esos colegas que, en cuestión de minutos, pasarían a ser rivales acérrimos dentro del campo de juego.
El fútbol abrió el telón
El fútbol femenino fue el gran encargado de abrir el telón con un clásico local: Tafí A frente a Tafí B. Antes del pitazo inicial, las chicas de ambos equipos se preparaban entre risas y expectativas acumuladas. Y allí, cambiándose los botines, estaban también "Kika" Ávila Terán y "Vale" Bujazha. Las organizadoras se permitieron, por un rato, dejar el handy de lado para disfrutar en primera persona los frutos de un trabajo que, como bien describieron, llevó meses de preparación silenciosa.
El duelo quedó en manos de Tafí A, que se impuso por un contundente 4-1. Las chicas desplegaron un gran nivel de fútbol, pero pese a la intensidad del partido, lo más interesante pasaba del otro lado de la línea de cal. La cancha de fútbol 7 estaba rodeada por un público transversal a todas las generaciones. Los más chicos miraban el partido pegados al alambrado, soñando con que llegue su momento de entrar. Los más grandes, entendiendo que sus tiempos de gloria ya pasaron, colmaban las "tribunas" naturales del predio. Algunos compartían un mate para combatir el fresco, otros traían comida de la cantina. Pero en todos coincidía esa energía contagiosa, tan fácil de percibir, que transmitía la alegría simple de estar juntos.
"Al principio me sentí un poco agitada por la altura, pero después me pude acomodar y empecé a soltarme. Siempre es muy divertido venir acá a Tafí, me pone muy contenta jugar al fútbol y al vóley con mi familia y mis amigas", contó Victoria Fagalde, acompañada por Serafina Frías Silva, ambas integrantes del equipo ganador en el debut.
Poco más tarde, la acción continuó con uno de los platos fuertes de la jornada. En la competencia de Veteranos, se vivió un partido "con los dientes apretados": Tafí A venció 3-2 a Tafí B en un duelo durísimo, cargado de competitividad, pierna fuerte y destellos de buen fútbol. En el último duelo del día, el equipo femenino de Villa Nougués venció 8-1 a Marcos Paz.
Raquetas y dientes apretados
Mientras la pelota rodaba en el césped, las otras disciplinas también tenían su estreno. El dobles de damas de Villa Nougués venció a Tafí B y el dobles de caballeros de Raco B hizo lo propio ante los locales. En el pádel, disciplina que no para de crecer, Tafí B se impuso a Raco B. Todas las canchas lucían con una gran presencia de público, que circulaba constantemente entre los distintos escenarios y la zona de la cantina, disfrutando de alguna bebida, una charla casual o desafiándose en la mesa de ping pong y el billar del club de socios.
El tercer tiempo y la revancha contra la lluvia
Cerca de las 20, la noche empezó a caer sobre el valle y, con ella, la lluvia volvió a tomar protagonismo, aunque esta vez con menos fuerza. Las delegaciones corrieron a refugiarse bajo el techo de las instalaciones del club, aunque algunos intrépidos decidieron desafiar al agua y jugar al vóley bajo la tormenta.
Pero adentro, al resguardo, empezó a generarse otro clima, ya extradeportivo: el del famoso tercer tiempo. Las luces tenues aparecieron, las mesas se llenaron y la música subió el volumen. Ya no había mates, había cerveza y brindis. Ya no se hablaba de táctica ni de resultados. Se recordaban viejas anécdotas, de esas que se repiten cien veces y siempre arrancan las mismas carcajadas. La competencia, feroz minutos antes, pasaba a un segundo plano para dar lugar a la amistad.
Así finalizó la primera jornada de la 52° edición. A pesar de las complicaciones climáticas y el susto de la mañana, el día fue un éxito rotundo. Las cuatro villas volvieron a encontrarse en un evento que celebró la vida, desafió a la tormenta y, una vez más, encendió los corazones de todo un valle.
Mañana, desde las 9, las actividades continuarán en el club con la esperada carrera de montaña. Desde las 13 se realizará el tradicional acto inaugural con el desfile de caballos y por la tarde las demás disciplinas avanzarán con la segunda fecha del torneo, que se extenderá hasta el domingo.