La mística impermeable de las Intervillas venció a la tormenta y Tafí del Valle fue una fiesta

El duelo quedó en manos de Tafí A, que se impuso por un contundente 4-1. Las chicas desplegaron un gran nivel de fútbol, pero pese a la intensidad del partido, lo más interesante pasaba del otro lado de la línea de cal. La cancha de fútbol 7 estaba rodeada por un público transversal a todas las generaciones. Los más chicos miraban el partido pegados al alambrado, soñando con que llegue su momento de entrar. Los más grandes, entendiendo que sus tiempos de gloria ya pasaron, colmaban las "tribunas" naturales del predio. Algunos compartían un mate para combatir el fresco, otros traían comida de la cantina. Pero en todos coincidía esa energía contagiosa, tan fácil de percibir, que transmitía la alegría simple de estar juntos.