Intervillas 2026 en Tafí del Valle: horarios, sedes y todo lo que tenés que saber

Los equipos a vencer

Para quienes siguen las estadísticas, el gran rival a batir este año será Tafí A, que llega como vigente campeón tras una actuación dominante en la edición anterior. En 2025, este equipo se alzó con el primer puesto del podio general al sumar un total de 67 puntos, producto de haberse impuesto en nueve de las 15 categorías en las que se compitió: dos en fútbol, tres en tenis, dos en pádel, una en vóley y la carrera de montaña. Así logró una amplia ventaja sobre Villa Nougués, que obtuvo el segundo lugar con 50,5 unidades, y Raco A, que completó el podio con 48,5.