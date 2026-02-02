Intervillas 2026 en Tafí del Valle: horarios, sedes y todo lo que tenés que saber

La temporada de verano en Tafí del Valle vivirá este fin de semana uno de sus momentos más emocionantes con el inicio de la 52ª edición de las Olimpiadas Intervillas. El evento, que nació en 1972, fue creciendo con el tiempo y continúa uniendo generaciones, manteniendo el mismo espíritu de sus inicios.
Este año, la competencia rinde homenaje a la memoria de Gonzalo Marcos Paz, figura fundamental en la historia del Club Tafí del Valle y de toda la comunidad tafinista. Una marea de casi 400 deportistas se dará cita para representar a sus villas en seis deportes, con la inclusión del golf como novedad. Las delegaciones serán las mismas del año pasado: Tafí A, Tafí B, Raco A, Raco B, Marcos Paz y Villa Nougués.
Generación de vínculos
“A lo largo de todos estos años vimos cómo el certamen se amplió, se transformó y perduró frente a dificultades de todo tipo”, reflexiona Miguel Alfredo Terán, presidente del club organizador. “Lo que nunca cambió fue su esencia: sigue siendo un encuentro donde el deporte es la excusa, pero la camaradería es el verdadero objetivo”, sostiene.
A su vez, desde la organización destacan el rol de muchos jóvenes, que han pasado de ser solamente competidores a convertirse en pilares fundamentales de la estructura que sostiene la realización de las jornadas.
Sedes y cronograma
Las actividades comenzarán formalmente este viernes, desde las 17, en la sede principal del Club Tafí del Valle.
Durante la primera tarde, la competencia se pondrá en marcha con el fútbol. Los primeros partidos de la fase de grupos de la categoría femenina se jugarán desde las 17, mientras que los de veteranos comenzarán una hora más tarde.
El vóley también tendrá sus encuentros iniciales el viernes, con la rama femenina desde las 20 y la masculina a partir de las 21. Para los amantes del pádel, el torneo femenino iniciará a las 18 y el masculino a las 19, mientras que el tenis se disputará desde las 18, con actividad en tres de las cinco categorías.
El despliegue del sábado
El acto oficial de inauguración se llevará a cabo el sábado, también en la sede del club, desde las 13. Contará con el tradicional desfile de gauchos y con dos delegados de cada villa portando la bandera de sus equipos. Luego, el párroco de la ciudad brindará su bendición a todos los deportistas.
Antes de eso, la mañana estará cargada de actividad deportiva. El golf se desarrollará en El Casco del Churqui, con el driving previsto para las 9 y el putting green a las 11.30. Por su parte, la carrera de montaña tendrá su largada a las 10 desde el propio Club Tafí del Valle. La jornada sabatina también marcará el inicio del tenis y del pádel mixto, a las 9 y a las 10, respectivamente.
“A todos los participantes les deseo que compitan con ganas, con respeto y con alegría. Pero lo más importante es que disfruten cada momento, que hagan nuevos amigos y renueven los lazos de siempre”, afirma Terán. “Ganar es lindo, pero compartir es todavía mejor; de eso se trata este evento”, sentencia.
El cierre de las Olimpiadas
El fin de semana de amistad y competencia concluirá el domingo 8 de febrero, tras disputarse las finales de todas las disciplinas. Se estima que las actividades finalizarán alrededor de las 16, para dar paso a la ceremonia de entrega de premios, programada para las 17. Allí, tras conocer a los ganadores de cada deporte, los organizadores y los delegados realizarán la sumatoria de puntos y revelarán al nuevo campeón.
Los equipos a vencer
Para quienes siguen las estadísticas, el gran rival a batir este año será Tafí A, que llega como vigente campeón tras una actuación dominante en la edición anterior. En 2025, este equipo se alzó con el primer puesto del podio general al sumar un total de 67 puntos, producto de haberse impuesto en nueve de las 15 categorías en las que se compitió: dos en fútbol, tres en tenis, dos en pádel, una en vóley y la carrera de montaña. Así logró una amplia ventaja sobre Villa Nougués, que obtuvo el segundo lugar con 50,5 unidades, y Raco A, que completó el podio con 48,5.
La mesa está servida y el Club Tafí del Valle ya está listo para recibir a los competidores y también al público: el ingreso será libre y gratuito durante todo el fin de semana.