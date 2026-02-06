Apps de transporte en la Capital: corren los seis meses para adecuarse a la reglamentación

Condiciones para motos: tipo de licencia, seguro y otros ítems

El Anexo II del Decreto N°0023 se refiere a la reglamentación de la actividad de transporte en motocicletas. Allí se establece que la licencia obligatoria será la correspondiente a la cilindrada de cada moto, y que el seguro obligatorio será el previsto para este vehículo por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Además, la normativa determina que las condiciones mínimas que deberán reunir las motos serán las que se indiquen en las normas que regulen la materia, como la Ley Nacional de Tránsito N°24.449 y la Ley N°26.363. La autoridad de aplicación podrá solicitar diariamente el listado de los conductores.