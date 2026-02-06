Apps de transporte en la Capital: corren los seis meses para adecuarse a la reglamentación

A través del decreto N°0023, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán aprobó la reglamentación de las ordenanzas que regulan el nuevo sistema de transporte de pasajeros, que incluye a taxis, autos particulares y motos. Los choferes y las empresas tendrán hasta agosto para adecuarse a lo que establecen las bases y condiciones del escrito.
La disposición firmada por la intendenta, Rossana Chahla, fue publicada ayer en el Boletín Oficial (BO). La reglamentación contiene requisitos técnicos, procedimientos administrativos, condiciones de seguridad y parámetros de funcionamiento para el nuevo sistema, y se reconoce como autoridad de aplicación a la Subdirección Sutrapa. La oficina depende de la Dirección de Transporte Público, Licencias de Conducir y Seguridad Vial encabezada por José María Mansilla.
Para autos y taxis
La reglamentación a la que accedió LA GACETA enumera cuáles son las disposiciones comunes a autos de transporte y taxis. Ambos sistemas deberán tener la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente; cumplir con las características técnicas y equipamiento mínimo establecidos por la Ley Nacional de Tránsito (N° 24.449); contar con coches con una antigüedad máxima permitida de 13 años desde la fecha de su patentamiento; e informar domicilio digital y físico al municipio.
La licencia de conducir requerida es la D1, que habilita a los conductores a transportar pasajeros; y se requerirá también el Certificado de Antecedentes Penales (CAP), emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.
Condiciones a los taxis
Luego, la normativa se refiere al régimen de taxis:
- Los choferes deberán contar con la Licencia D1, el CAP, el carnet de sanidad expedido por el municipio y los cursos de formación obligatorios que se organicen en el futuro.
- Los trámites administrativos necesarios para la renovación de licencias, alta y baja de unidades serán determinados por la Subdirección de Sutrapa.
- Los titulares de las licencias y los choferes auxiliares deberán informar un teléfono móvil, con WhatsApp como app de mensajería habilitada, que servirá como dispositivo de comunicación.
- La inspección técnica que realice la autoridad de aplicación servirá para constar control de carrocería, pintura, ploteo, funcionamiento de taxímetro, luces, vidrios, condiciones del estado de la unidad, funcionamiento del sistema de climatización, tapizado, movilidad de los asientos y elementos de seguridad.
- En el vehículo deberá exhibirse una credencial habilitante con la foto del chofer, su nombre y número de identificación en el Registro de Conductores de Taxis y un código QR que direccione al centro de denuncias y permita calificar al conductor y al servicio prestado.
- La Subdirección de Sutrappa podrá realizar inspecciones periódicas y extraordinarias a las agencias.
Apps: tributos y bases
El articulado siguiente se refiere a las plataformas digitales que operen apps de intermediación de viajes y transporte de personas.
La reglamentación dispone que las plataformas deberán informar en una declaración jurada los datos que dispone la ordenanza (razón social y representante legal; funcionamiento del sistema de geolocalización y trazabilidad; mecanismos de verificación de identidad de conductores y usuarios; entre otros), fijando domicilio fiscal en San Miguel de Tucumán y constituyendo domicilio especial digital.
A su vez, la normativa determina que la inscripción en el registro implica la aceptación de las condiciones y exigencias de toda normativa municipal, en especial de la disposición que regula el sistema, la ordenanza tributaria y el Código Tributario Municipal.
Hace tiempo se menciona la idea de que las empresas asuman responsabilidades impositivas a través del Tributo Económico Municipal (TEM), aunque no está plasmado de manera expresa en la reglamentación. Según la actualización reciente de la ordenanza tributaria, la alícuota general de este concepto está fijada en un 1,25%, con otros porcentajes para el caso de los ítems especiales.
En tanto, se indica que las empresas informarán y declararán ante la Subdirección de Sutrapa la póliza de seguro habilitada por la plataforma; y que la oficina podrá requerirles en forma diaria el listado actualizado de sus conductores habilitados.
Con respecto a los usuarios, se informa que el canal de recepción de reclamos será el portal oficial de la Municipalidad y los canales de atención al ciudadano existentes.
Tiempo establecido
Los plazos a cumplir ya fueron determinados por la ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante en diciembre, y empiezan a correr desde ahora tras la aprobación de la reglamentación.
Tanto las apps como los taxis deberán inscribirse en un registro municipal especial para cada uno (ya disponible en www.movilidad.smt.gob.ar), con un usuario y contraseña generados en la app Ciudadano Digital.
Según la norma, los prestadores de licencias de taxis y las agencias habilitadas contarán con un plazo de 180 días corridos (seis meses, a cumplirse en agosto) para adecuarse a las disposiciones de la reglamentación.
Por su parte, las plataformas digitales tendrán 90 días corridos (tres meses, a cumplirse en mayo) para inscribirse en el registro municipal dispuesto para las apps, y sus conductores, 120 días corridos para adecuar su documentación.
La autoridad de aplicación posee la facultad de reglamentar y establecer formas, modos y plazos para acreditar y cumplir con la reglamentación.
Condiciones para motos: tipo de licencia, seguro y otros ítems
El Anexo II del Decreto N°0023 se refiere a la reglamentación de la actividad de transporte en motocicletas. Allí se establece que la licencia obligatoria será la correspondiente a la cilindrada de cada moto, y que el seguro obligatorio será el previsto para este vehículo por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Además, la normativa determina que las condiciones mínimas que deberán reunir las motos serán las que se indiquen en las normas que regulen la materia, como la Ley Nacional de Tránsito N°24.449 y la Ley N°26.363. La autoridad de aplicación podrá solicitar diariamente el listado de los conductores.