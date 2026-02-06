Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

El viernes comenzó con complicaciones en diferentes puntos de Tucumán debido a las intensas lluvias registradas desde la madrugada. La acumulación de agua generó anegamientos que obligaron a las autoridades a realizar cortes de tránsito preventivos en arterias neurálgicas de la capital provincial, específicamente en los cruces con el Canal Sur.
Según los reportes de tránsito, los puntos más afectados donde se interrumpió la circulación vehicular fueron las intersecciones de avenida Roca y Canal Sur; avenida Mate de Luna y Canal Sur; y avenida Belgrano y Canal Sur.
El pronóstico y la alerta oficial
El día arrancó con condiciones de inestabilidad, registrando una temperatura mínima de 19 grados, una humedad del 98% y visibilidad reducida a 8 kilómetros. Para la tarde, se espera que el termómetro alcance los 28 grados, manteniéndose la probabilidad de lluvias aisladas.
En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla para la provincia. "El área será afectada por tormentas aisladas, pudiendo ser algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora", detalló el organismo en su informe matutino.
Respecto a la cantidad de agua esperada, el comunicado oficial precisó: "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, los mayores acumulados se esperan en las provincias de Tucumán y Salta".