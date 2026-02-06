Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

La segunda temporada de "En el barro" ya tiene fecha de estreno: ¿cuándo es?

Underground y Netflix confirmaron la continuación de la serie spin off de "El Marginal".

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro? (Imagen web) ¿Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro? (Imagen web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Pronto, el descubrimiento de Gladys Guerra de Borges en el penal de La Quebrada tendrá algún tipo de desenlace, al igual que se definirá si “La Gallega” sigue con vida o si Cleo, el personaje de María Becerra, logra salirse con la suya. En poco más de una semana, la aclamada serie de Netflix, "En el barro" estrenará su segundo ciclo y dará algunas respuestas a los giros inesperados y los cambios de rumbo que dejaron la primera entrega.

Del creador de "Adolescencia": "El señor de las moscas" vuelve como miniserie en 2026

Del creador de Adolescencia: El señor de las moscas vuelve como miniserie en 2026

El próximo viernes 13 de febrero, Netflix y Underground estrenarán la nueva tanda de episodios de la ficción basada en el ecosistema carcelario femenino de La Quebrada. Tras un tiempo de especulaciones y con la única certeza de que la historia continuaría en febrero, los creadores dieron aviso de que la semana próxima será el gran estreno.

Las últimas incorporaciones de "En el barro"

En esta ocasión, En el barro introducirá flamantes figuras, entre ellas la “China” Suárez, quien llevará adelante el papel de Nicole, una prostituta VIP que lucha por subsistir al mundo carcelario. En esta etapa, Gladys “la Borges” (Ana Garibaldi) regresa al penal y se encuentra con un territorio dominado por facciones inéditas y violencia; allí deberá forjar alianzas impensadas, incluso con Nicole, para prevalecer y proteger a los suyos.

La trama alternará entre el penal y el exterior, ampliando el relato narrativo y sumando historias y roles, entre ellos la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien se impone como la líder reciente.

El elenco principal está encabezado por Garibaldi y Suárez, junto a Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez, y se suman figuras como Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca. Entre las participaciones especiales se destacan Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago, Juan Minujín, Verónica Llinás y Gerardo Romano.

El personaje de la "China" en la historia

El tráiler, que ya cosecha miles de reproducciones y comentarios, reveló que la historia se desarrollará tanto dentro como fuera de La Quebrada, con la China Suárez protagonizando secuencias subidas de tono y estableciendo vínculos complejos con los protagonistas clave. Su papel como Nicole promete sumar tensión, sensualidad y profundidad dramática a una trama que apuesta fuerte al poder femenino, la acción y la evolución de sus actores en un entorno hostil.

Temas Eugenia "China" SuárezNetflixMaría Becerra
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los estrenos de Netflix en febrero: cuándo salen las series más esperadas

Los estrenos de Netflix en febrero: cuándo salen las series más esperadas

La China Suárez reveló cómo reaccionó Mauro Icardi a sus escenas de alto voltaje en “En el Barro”

La China Suárez reveló cómo reaccionó Mauro Icardi a sus escenas de alto voltaje en “En el Barro”

El documental prohibido que vuelve a ser tendencia en Netflix: la verdad detrás de Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico

El documental prohibido que vuelve a ser tendencia en Netflix: la verdad detrás de "Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico"

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Estas son las 10 películas más vistas en Argentina esta semana

Estas son las 10 películas más vistas en Argentina esta semana

Lo más popular
Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque
1

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
2

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle
3

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”
4

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán
5

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes
6

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

Más Noticias
Los Fabulosos Cadillacs llegan a Tucumán: ¿cuándo será el show y cuánto salen las entradas?

Los Fabulosos Cadillacs llegan a Tucumán: ¿cuándo será el show y cuánto salen las entradas?

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Por qué no deberías usar el celular como despertador: tres razones de peso

Por qué no deberías usar el celular como despertador: tres razones de peso

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Historias de policías buenos y de policías malos

Historias de policías buenos y de policías malos

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Comentarios