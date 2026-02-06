La segunda temporada de "En el barro" ya tiene fecha de estreno: ¿cuándo es?

Pronto, el descubrimiento de Gladys Guerra de Borges en el penal de La Quebrada tendrá algún tipo de desenlace, al igual que se definirá si “La Gallega” sigue con vida o si Cleo, el personaje de María Becerra, logra salirse con la suya. En poco más de una semana, la aclamada serie de Netflix, "En el barro" estrenará su segundo ciclo y dará algunas respuestas a los giros inesperados y los cambios de rumbo que dejaron la primera entrega.
El próximo viernes 13 de febrero, Netflix y Underground estrenarán la nueva tanda de episodios de la ficción basada en el ecosistema carcelario femenino de La Quebrada. Tras un tiempo de especulaciones y con la única certeza de que la historia continuaría en febrero, los creadores dieron aviso de que la semana próxima será el gran estreno.
Las últimas incorporaciones de "En el barro"
En esta ocasión, En el barro introducirá flamantes figuras, entre ellas la “China” Suárez, quien llevará adelante el papel de Nicole, una prostituta VIP que lucha por subsistir al mundo carcelario. En esta etapa, Gladys “la Borges” (Ana Garibaldi) regresa al penal y se encuentra con un territorio dominado por facciones inéditas y violencia; allí deberá forjar alianzas impensadas, incluso con Nicole, para prevalecer y proteger a los suyos.
La trama alternará entre el penal y el exterior, ampliando el relato narrativo y sumando historias y roles, entre ellos la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien se impone como la líder reciente.
El elenco principal está encabezado por Garibaldi y Suárez, junto a Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez, y se suman figuras como Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca. Entre las participaciones especiales se destacan Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago, Juan Minujín, Verónica Llinás y Gerardo Romano.
El personaje de la "China" en la historia
El tráiler, que ya cosecha miles de reproducciones y comentarios, reveló que la historia se desarrollará tanto dentro como fuera de La Quebrada, con la China Suárez protagonizando secuencias subidas de tono y estableciendo vínculos complejos con los protagonistas clave. Su papel como Nicole promete sumar tensión, sensualidad y profundidad dramática a una trama que apuesta fuerte al poder femenino, la acción y la evolución de sus actores en un entorno hostil.