La segunda temporada de "En el barro" ya tiene fecha de estreno: ¿cuándo es?

Pronto, el descubrimiento de Gladys Guerra de Borges en el penal de La Quebrada tendrá algún tipo de desenlace, al igual que se definirá si “La Gallega” sigue con vida o si Cleo, el personaje de María Becerra, logra salirse con la suya. En poco más de una semana, la aclamada serie de Netflix, "En el barro" estrenará su segundo ciclo y dará algunas respuestas a los giros inesperados y los cambios de rumbo que dejaron la primera entrega.