La China Suárez reveló cómo reaccionó Mauro Icardi a sus escenas de alto voltaje en “En el Barro”

“No, me acuerdo que salieron a decir que Mauro había pedido ver algunas escenas para ver si podía recortar. Eso es imposible, es una plataforma tan importante y ya está grabado, imaginate si yo voy a decir que quiero que Mauro vea esto”, comentó Eugenia.

Y es que hace un tiempo se instaló el rumor de que el futbolista había pedido ver las escenas íntimas de la China en la serie de "En el barro" para dar supervisión. En ese mismo instante, contó cómo fue la reacción del jugador: “Es así, es mi trabajo y él lo sabe, me conoció siendo actriz. Y se lo tomó bastante bien, lo vio, y bien. De hecho tengo videos, después voy a subir”.