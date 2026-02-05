La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir en sus redes sociales el lanzamiento del tráiler y el póster oficial de la segunda temporada de "En el barro", la serie de Netflix que estrenará sus nuevos episodios el próximo 13 de febrero. Su participación no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del anticipo.
En el avance, su personaje protagoniza algunas de las escenas de mayor impacto, tanto por el alto contenido sexual como por el vínculo que construye con otras protagonistas de la historia. El posteo promocional desató un fuerte revuelo en redes sociales, donde se multiplicaron las reacciones a favor y en contra de la participación de la ex "Casi Ángeles", y abrió el debate sobre cómo reaccionó Mauro Icardi frente a estas escenas.
La China Suárez reveló cómo reaccionó Mauro Icardi a sus escenas de alto voltaje en “En el Barro”
A pocos días del estreno de la nueva temporada de "En el barro", la China Suárez hizo una videollamada con Moria Casán desde Estambul en la que contó detalles sobre su personaje en la serie de Netflix y la reacción de su pareja al ver sus escenas subidas de tono. “¿Hay algún problema con Icardi con respecto a las escenas de sexo y eso, requiere verlas, te pone un control? “, quiso saber la conductora sin vueltas en "La Mañana con Moria".
“No, me acuerdo que salieron a decir que Mauro había pedido ver algunas escenas para ver si podía recortar. Eso es imposible, es una plataforma tan importante y ya está grabado, imaginate si yo voy a decir que quiero que Mauro vea esto”, comentó Eugenia.
Y es que hace un tiempo se instaló el rumor de que el futbolista había pedido ver las escenas íntimas de la China en la serie de "En el barro" para dar supervisión. En ese mismo instante, contó cómo fue la reacción del jugador: “Es así, es mi trabajo y él lo sabe, me conoció siendo actriz. Y se lo tomó bastante bien, lo vio, y bien. De hecho tengo videos, después voy a subir”.