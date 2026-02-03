Estas son las 10 películas más vistas en Argentina esta semana

Entre el 19 y el 25 de enero, el público argentino se volcó a una combinación de thrillers, acción, romances y clásicos que volvieron a ganar protagonismo. El ranking semanal de películas más vistas muestra qué historias lograron captar la atención en plataformas y salas, con títulos que van desde crímenes reales y espionaje hasta animación y comedias románticas.