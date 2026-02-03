Estas son las 10 películas más vistas en Argentina esta semana

Entre el 19 y el 25 de enero, el público argentino se volcó a una combinación de thrillers, acción, romances y clásicos que volvieron a ganar protagonismo. El ranking semanal de películas más vistas muestra qué historias lograron captar la atención en plataformas y salas, con títulos que van desde crímenes reales y espionaje hasta animación y comedias románticas.
El top 10 de la semana, una por una
1. El botín: el thriller de acción lideró el ranking con una historia atravesada por la desconfianza y la ambición. Dirigida por Joe Carnahan, la película sigue a un grupo de policías que encuentra una suma millonaria de dinero y queda atrapado en una red de traiciones. Acción intensa y ritmo acelerado marcaron su éxito.
2. Los siete magníficos: el western moderno de Antoine Fuqua volvió a posicionarse entre lo más visto. Un grupo de pistoleros se une para defender a un pueblo indefenso, en una historia clásica de valentía y justicia que combina acción y aventura.
3. Secuestros: Elizabeth Smart: este documental reconstruye uno de los casos más impactantes de Estados Unidos. A partir del testimonio de la propia Elizabeth y material inédito, la producción repasa su secuestro y supervivencia, con un enfoque crudo y reflexivo.
4. 007: Sin tiempo para morir: la despedida de Daniel Craig como James Bond sigue sumando reproducciones. En esta entrega, el agente debe regresar al servicio para enfrentar una amenaza global ligada a nuevas tecnologías y armas biológicas.
5. Max: la película familiar se mantiene entre las favoritas. Dirigida por Boaz Yakin, cuenta la historia de un perro militar que, tras la muerte de su guía, encuentra un nuevo hogar y una segunda oportunidad para sanar.
Clásicos, romance y animación completan el ranking
6. Héroe por encargo: acción y comedia se mezclan en esta historia dirigida por Pierre Morel, donde un exsoldado y una periodista quedan atrapados en medio de un golpe de Estado. Humor, persecuciones y escenarios extremos sostienen el relato.
7. Gente que conocemos en vacaciones: la comedia romántica basada en la novela de Emily Henry conquistó al público joven. La película explora la amistad, el amor y el paso del tiempo a través de viajes compartidos y vínculos que evolucionan.
8. Las guerreras k-pop. la animación que combina música, fantasía y acción sigue siendo un fenómeno. Tres ídolas del k-pop llevan una doble vida como cazadoras de demonios, en una propuesta que cruza cultura pop y aventura.
9. Yo antes de ti: el drama romántico volvió a instalarse entre lo más visto. La historia de amor entre una joven cuidadora y un hombre con discapacidad continúa emocionando a nuevas generaciones de espectadores.
10. 007: Spectre: otra entrega de la saga Bond completa el top 10. Dirigida por Sam Mendes, la película enfrenta al espía británico con la organización criminal Spectre, en una trama cargada de espionaje y acción internacional.
El ranking de esta semana confirma una tendencia clara: el público argentino apuesta tanto por estrenos recientes como por títulos ya conocidos que vuelven a circular con fuerza. Acción, romance, documentales y animación conviven en un listado que refleja consumos diversos y un interés sostenido por historias intensas y emotivas.