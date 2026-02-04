Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

José Coronado vuelve a colocarse en el centro de la escena con una de las apuestas más ambiciosas de Netflix para la ficción española. La plataforma confirmó el estreno de El problema final, una miniserie de apenas cinco episodios que ya es señalada como uno de los grandes lanzamientos del año, gracias a una combinación infalible: una historia de misterio clásico, ambientación de época y un elenco de primer nivel.