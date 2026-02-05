Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Del creador de "Adolescencia": "El señor de las moscas" vuelve como miniserie en 2026

Jack Thorne adapta por primera vez para televisión el clásico de William Golding, con estreno previsto para febrero de 2026.

UN CLÁSICO. Jack Thorne adapta El señor de las moscas en una serie que promete tensión, conflicto y drama juvenil. / BBC UN CLÁSICO. Jack Thorne adapta El señor de las moscas en una serie que promete tensión, conflicto y drama juvenil. / BBC
Hace 3 Hs

El creador de Adolescencia, una de las miniseries más impactantes de 2025, vuelve a escena con un nuevo proyecto que ya genera expectativa mundial. Jack Thorne presentó el primer tráiler de su adaptación televisiva de El señor de las moscas, el clásico de William Golding, que llegará a la pantalla chica por primera vez en la historia y se estrenará en febrero de 2026 por la BBC.

La miniserie retoma una historia conocida, pero siempre inquietante: un grupo de chicos sobrevive a un naufragio y queda aislado en una isla desierta. Sin adultos ni reglas externas, la organización inicial pronto se quiebra y da lugar a conflictos, tensiones y enfrentamientos entre dos bandos con visiones opuestas sobre el poder y la convivencia. El avance difundido por la BBC anticipa un tono intenso, oscuro y emocionalmente cargado.

Publicada en 1954, El señor de las moscas fue la primera novela de Golding. Aunque al comienzo pasó casi desapercibida, con el tiempo se transformó en una de las obras más influyentes de la literatura universal, especialmente por su mirada cruda sobre la naturaleza humana, la violencia y el ejercicio del poder. Hasta ahora había tenido varias versiones cinematográficas, pero nunca había sido adaptada como serie.

Un clásico que llega por primera vez a la televisión

Esta nueva versión contará con cuatro episodios y tiene una particularidad narrativa: cada capítulo llevará el nombre de uno de los personajes principales y adoptará su punto de vista. La propuesta apunta a profundizar en los conflictos internos de los protagonistas y en cómo el aislamiento transforma sus vínculos y decisiones.

El elenco está integrado por jóvenes actores: Winston Sawyers, Lox Pratt, David McKenna e Ike Talbut, quienes encabezan un reparto completamente juvenil. Además, los herederos de Golding dieron su aval al proyecto, un respaldo clave para una obra tan emblemática y discutida.

El estreno está confirmado para el 8 de febrero de 2026 en el Reino Unido. Por el momento, no hay fecha oficial para su llegada a otras regiones, aunque se espera que la miniserie tenga una rápida distribución internacional, especialmente entre plataformas de streaming.

Con esta adaptación, Jack Thorne vuelve a apostar por historias protagonizadas por adolescentes atravesados por conflictos extremos, una fórmula que ya demostró su potencia en Adolescencia. Todo indica que El señor de las moscas volverá a interpelar a nuevas generaciones, esta vez desde el lenguaje de las series y con una mirada contemporánea.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas NetflixJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estas son las 10 películas más vistas en Argentina esta semana

Estas son las 10 películas más vistas en Argentina esta semana

Lo más popular
El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos
1

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves
2

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

Habló la madre de uno de los detenidos por el ataque en Tafí del Valle: Mi hijo entró a separar y hoy está preso como un delincuente
3

Habló la madre de uno de los detenidos por el ataque en Tafí del Valle: "Mi hijo entró a separar y hoy está preso como un delincuente"

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?
4

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

Lisandro Catalán propone eliminar las comunas rurales en Tucumán: Queremos terminar con el clientelismo
5

Lisandro Catalán propone eliminar las comunas rurales en Tucumán: "Queremos terminar con el clientelismo"

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?
6

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?

Más Noticias
Habló la madre de uno de los detenidos por el ataque en Tafí del Valle: Mi hijo entró a separar y hoy está preso como un delincuente

Habló la madre de uno de los detenidos por el ataque en Tafí del Valle: "Mi hijo entró a separar y hoy está preso como un delincuente"

Lisandro Catalán propone eliminar las comunas rurales en Tucumán: Queremos terminar con el clientelismo

Lisandro Catalán propone eliminar las comunas rurales en Tucumán: "Queremos terminar con el clientelismo"

Otro día perdido: cuándo regresa Mario Pergolini a la TV y quién es la famosa que se suma a su equipo

"Otro día perdido": cuándo regresa Mario Pergolini a la TV y quién es la famosa que se suma a su equipo

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?

Comentarios