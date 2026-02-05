Del creador de "Adolescencia": "El señor de las moscas" vuelve como miniserie en 2026

El creador de Adolescencia, una de las miniseries más impactantes de 2025, vuelve a escena con un nuevo proyecto que ya genera expectativa mundial. Jack Thorne presentó el primer tráiler de su adaptación televisiva de El señor de las moscas, el clásico de William Golding, que llegará a la pantalla chica por primera vez en la historia y se estrenará en febrero de 2026 por la BBC.
La miniserie retoma una historia conocida, pero siempre inquietante: un grupo de chicos sobrevive a un naufragio y queda aislado en una isla desierta. Sin adultos ni reglas externas, la organización inicial pronto se quiebra y da lugar a conflictos, tensiones y enfrentamientos entre dos bandos con visiones opuestas sobre el poder y la convivencia. El avance difundido por la BBC anticipa un tono intenso, oscuro y emocionalmente cargado.
Publicada en 1954, El señor de las moscas fue la primera novela de Golding. Aunque al comienzo pasó casi desapercibida, con el tiempo se transformó en una de las obras más influyentes de la literatura universal, especialmente por su mirada cruda sobre la naturaleza humana, la violencia y el ejercicio del poder. Hasta ahora había tenido varias versiones cinematográficas, pero nunca había sido adaptada como serie.
Un clásico que llega por primera vez a la televisión
Esta nueva versión contará con cuatro episodios y tiene una particularidad narrativa: cada capítulo llevará el nombre de uno de los personajes principales y adoptará su punto de vista. La propuesta apunta a profundizar en los conflictos internos de los protagonistas y en cómo el aislamiento transforma sus vínculos y decisiones.
El elenco está integrado por jóvenes actores: Winston Sawyers, Lox Pratt, David McKenna e Ike Talbut, quienes encabezan un reparto completamente juvenil. Además, los herederos de Golding dieron su aval al proyecto, un respaldo clave para una obra tan emblemática y discutida.
El estreno está confirmado para el 8 de febrero de 2026 en el Reino Unido. Por el momento, no hay fecha oficial para su llegada a otras regiones, aunque se espera que la miniserie tenga una rápida distribución internacional, especialmente entre plataformas de streaming.
Con esta adaptación, Jack Thorne vuelve a apostar por historias protagonizadas por adolescentes atravesados por conflictos extremos, una fórmula que ya demostró su potencia en Adolescencia. Todo indica que El señor de las moscas volverá a interpelar a nuevas generaciones, esta vez desde el lenguaje de las series y con una mirada contemporánea.