Del creador de "Adolescencia": "El señor de las moscas" vuelve como miniserie en 2026

El creador de Adolescencia, una de las miniseries más impactantes de 2025, vuelve a escena con un nuevo proyecto que ya genera expectativa mundial. Jack Thorne presentó el primer tráiler de su adaptación televisiva de El señor de las moscas, el clásico de William Golding, que llegará a la pantalla chica por primera vez en la historia y se estrenará en febrero de 2026 por la BBC.