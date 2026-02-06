Melconian, sobre el acuerdo con EEUU: “A la Argentina se le abre una puerta, pero faltan compromisos de Washington”

Melconian alertó que el éxito exportador podría presionar los precios internos. “Si fuera el ministro de la desinflación, se me prendería una luz. Cuando se abren estas puertas, lo bueno se va afuera y el mercado local lo siente”, afirmó. Además, relativizó la solidez del acuerdo al señalar que hoy se apoya más en el vínculo personal entre Donald Trump y Javier Milei que en marcos institucionales permanentes.