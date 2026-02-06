Melconian, sobre el acuerdo con EEUU: “A la Argentina se le abre una puerta, pero faltan compromisos de Washington”

El economista Carlos Melconian analizó el reciente pacto comercial entre Argentina y Estados Unidos con una mezcla de optimismo sectorial y cautela institucional. Si bien destacó que el sector cárnico enfrenta un “muy buen escenario”, advirtió sobre la asimetría del documento de 37 páginas. “Hay muchos párrafos que empiezan con ‘Argentina se compromete a...’, pero pocos sobre los compromisos de EE.UU.”, remarcó.
Melconian alertó que el éxito exportador podría presionar los precios internos. “Si fuera el ministro de la desinflación, se me prendería una luz. Cuando se abren estas puertas, lo bueno se va afuera y el mercado local lo siente”, afirmó. Además, relativizó la solidez del acuerdo al señalar que hoy se apoya más en el vínculo personal entre Donald Trump y Javier Milei que en marcos institucionales permanentes.
Respecto a la economía real, el diagnóstico fue severo. Aseguró que el 50% del PBI -industria, comercio y construcción- sigue “parado” y que el país atraviesa el pico de la estanflación.
También cuestionó la gestión del Banco Central, al calificar de “disparate” la idea inicial de que no hacían falta reservas. Finalmente, lanzó una metáfora política sobre el rol de la gestión actual. “El Gobierno necesita una oposición urgente; es como cuando tu ex necesita un nuevo novio para que vos puedas seguir adelante”, aseguró.