Melconian advirtió que la inflación no está derrotada y cuestionó el "dólar libre"

Carlos Melconian, una de las voces más escuchadas por el establishment y la City porteña, volvió a encender las luces de alerta sobre la sostenibilidad a largo plazo del modelo de Javier Milei. El ex presidente del Banco Nación de la República Argentina (BCRA) fue tajante al diferenciar el éxito narrativo del Gobierno de la realidad estructural de los precios.
"Milei desinfló la economía al veinte y pico anual, pero no es cierto que derrotó a la inflación", dijo en diálogo con AM 990 Splendid. Según su diagnóstico, el país se encuentra estancado en una meseta de "dos y moneditas" mensual. Si bien reconoce que esto representa una mejora sustancial frente al escenario de hiperinflación latente heredado, advirtió que alcanzar niveles de un solo dígito anual requiere un plan de estabilización profundo que hoy no vislumbra, ya que, a su juicio, "este programa sigue armándose en el día a día".
Uno de los puntos más agudos del análisis fue la política cambiaria. En medio del debate del mercado sobre la salida del cepo, Melconian puso en duda la naturaleza "libre" del mercado actual. "Yo no voy a aceptar de ninguna manera que este dólar todavía es libre; va a ser libre el día que el Gobierno compre y muestre que es libre de verdad", disparó.
Para el economista, el BCRA tuvo que abandonar la fantasía de fijar el tipo de cambio al 1% mensual porque se dio cuenta de que "iba a chocar". La estrategia pragmática elegida fue indexar el techo de la banda cambiaria a la inflación pasada para evitar un retraso explosivo. Melconian advirtió que si la inflación se mantiene por encima del ritmo de devaluación (crawling peg), el esquema corre el riesgo de "ponérselo de sombrero". Al indexar la banda, el Ejecutivo habría postergado el objetivo de derrumbar la inflación a un dígito anual a cambio de darle aire a la divisa.
Melconian también cargó contra lo que considera un sesgo excesivamente financiero del equipo económico, en detrimento del "productivismo". Cuestionó la celebración oficial cada vez que se consigue tapar un agujero financiero o realizar un pago, preguntándose hacia dónde va el país en términos de economía real mientras la industria, la construcción y el consumo siguen frenados.
El consultor fue muy gráfico al explicar la imposibilidad de cambiar la matriz productiva argentina de la noche a la mañana mediante "teorías de escritorio".
Recordó que el 70% del PBI es consumo doméstico y lanzó una dura comparación: "Esto no es el PBI chino, no es la matriz productiva chilena. Vos no vas a mover a los trabajadores del conurbano a Neuquén como dicen los libros en tres días porque ahora tenemos Abu Dabi allá y nos quedó África acá".