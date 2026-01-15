Melconian advirtió que la inflación no está derrotada y cuestionó el "dólar libre"

Para el economista, el BCRA tuvo que abandonar la fantasía de fijar el tipo de cambio al 1% mensual porque se dio cuenta de que "iba a chocar". La estrategia pragmática elegida fue indexar el techo de la banda cambiaria a la inflación pasada para evitar un retraso explosivo. Melconian advirtió que si la inflación se mantiene por encima del ritmo de devaluación (crawling peg), el esquema corre el riesgo de "ponérselo de sombrero". Al indexar la banda, el Ejecutivo habría postergado el objetivo de derrumbar la inflación a un dígito anual a cambio de darle aire a la divisa.