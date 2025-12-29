Melconian advirtió que la inflación cero "no es creíble" y que Milei arriesga su autoridad

“No hay ningún anuncio del Gobierno que diga que la inflación va a dar cero coma y pico y que sea creíble”, afirmó Melconian. El economista salió así al cruce de los recientes dichos de Milei, quien vaticinó que entre junio y agosto de 2025 el IPC comenzará con "0". “Es la tercera vez que lo anuncian”, recordó con ironía.