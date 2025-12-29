Secciones
Melconian advirtió que la inflación cero "no es creíble" y que Milei arriesga su autoridad

El economista dijo que el Gobierno se desgasta al insistir con metas de un solo dígito para 2026. Pidió poner el foco en la caída de la actividad y la falta de reservas.

Carlos Melconian. Carlos Melconian.
Hace 3 Hs

Carlos Melconian volvió a poner un manto de duda sobre el optimismo del oficialismo. El ex presidente del Banco Nación consideró "improbable" que la gestión de Javier Milei logre llevar la inflación a un terreno cercano a cero durante este mandato y advirtió que el Presidente sufre un "desgaste" innecesario al prometer metas que el mercado no considera verosímiles.

“No hay ningún anuncio del Gobierno que diga que la inflación va a dar cero coma y pico y que sea creíble”, afirmó Melconian. El economista salió así al cruce de los recientes dichos de Milei, quien vaticinó que entre junio y agosto de 2025 el IPC comenzará con "0". “Es la tercera vez que lo anuncian”, recordó con ironía.

Según Melconian, la obsesión por el índice de precios está solapando problemas urgentes en la economía real. En ese sentido, puntualizó que el foco debería estar en la fuerte caída de la actividad y la fragilidad del sistema crediticio. “Cuando asumió Milei, los bancos llamaban a los clientes para ofrecer créditos. Hoy eso no pasa”, resaltó.

Las deudas pendientes

El consultor también se refirió a la acumulación de reservas y la política cambiaria. Si bien no se opuso a un esquema gradual (como las bandas cambiarias), remarcó que la escasez de dólares sigue siendo el principal cuello de botella.

“La inflación de un dígito anual probablemente no se dé en este Gobierno, pero eso no está mal si simultáneamente se avanzara en otros frentes: el monetario, el nivel de actividad, el poder adquisitivo y la distribución de la torta”, explicó.

Finalmente, fue tajante respecto a las reformas estructurales que aún espera el sector privado. “Reforma tributaria no va a haber”, advirtió.

