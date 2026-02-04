El dólar oficial cerró sin cambios y se negoció por debajo de los $1.500 en Tucumán

El mercado cambiario vivió una jornada sin sobresaltos, con escasas variaciones y todas las cotizaciones ubicadas por debajo de los $1.500. En el segmento minorista, el dólar oficial cerró sin cambios en el Banco Nación, a $1.465 para la venta y a $1.415 para la compra.
En el mercado mayorista, el tipo de cambio avanzó $1,50, equivalente a una suba del 0,1%, y finalizó en $1.447,50. Aun con este leve incremento, la cotización se mantuvo por debajo de los $1.455 registrados al cierre de 2025.
Según informó el Banco Central, el promedio en el sistema financiero fue de $1.465,92 para la venta y $1.415,44 para la compra. Además fijó el techo de las bandas de flotación cambiaria en $1.579,95, lo que dejó al dólar oficial a una distancia de $132,45 o un 8,5% por debajo de ese límite.
A cuánto operó el dólar "blue", hoy 4 de febrero de 2025
En tanto, los dólares financieros operaron a la baja. El Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.498, mientras que el dólar MEP cerró en $1.469.
El dólar "blue", por su parte, subió cinco unidades y se ofreció a $ 1.435 para la compra y $ 1.455 para la venta. La cotización informal viene retrocediendo en su cotización y se ubica $ 75 por debajo del valor al que abrió 2026 ($1.530 para la venta).