El dólar oficial cerró sin cambios y se negoció por debajo de los $1.500 en Tucumán

Según informó el Banco Central, el promedio en el sistema financiero fue de $1.465,92 para la venta y $1.415,44 para la compra. Además fijó el techo de las bandas de flotación cambiaria en $1.579,95, lo que dejó al dólar oficial a una distancia de $132,45 o un 8,5% por debajo de ese límite.