Enero de calma financiera: el dólar "blue" se derrumbó $60 y el Riesgo País se mantiene debajo de los 500 puntos

De acuerdo con fuentes del BCRA consultadas por Ámbito.com, el retroceso respondió a factores de valuación, en especial a la fuerte baja del precio del oro, que retrocedió cerca de 9%, así como también a movimientos estacionales de fin de mes de los bancos vinculados a encajes, que suelen revertirse en los primeros días hábiles del mes siguiente.Pese a esa dinámica, el balance mensual resultó positivo: las reservas cerraron enero con un incremento neto de U$S3.337 millones, en línea con el programa de atesoramiento de activos que viene implementando la entidad monetaria.