Enero de calma financiera: el dólar "blue" se derrumbó $60 y el Riesgo País se mantiene debajo de los 500 puntos

El Banco Central (BCRA) hilvanó el viernes su vigésima rueda consecutiva con saldo comprador y acumuló adquisiciones por U$S 1.157 millones en enero. Sin embargo, pese al fuerte ritmo de compras en el mercado oficial, las reservas brutas internacionales finalizaron el mes en U$S 44.502 millones, tras registrar una caída diaria de U$S 1.738 millones y perforar el umbral de los U$S 45.000 millones.
De acuerdo con fuentes del BCRA consultadas por Ámbito.com, el retroceso respondió a factores de valuación, en especial a la fuerte baja del precio del oro, que retrocedió cerca de 9%, así como también a movimientos estacionales de fin de mes de los bancos vinculados a encajes, que suelen revertirse en los primeros días hábiles del mes siguiente.Pese a esa dinámica, el balance mensual resultó positivo: las reservas cerraron enero con un incremento neto de U$S3.337 millones, en línea con el programa de atesoramiento de activos que viene implementando la entidad monetaria.
En paralelo, el proceso de acumulación de reservas fue acompañado por un buen desempeño de los bonos soberanos, que registraron subas a lo largo del mes, más allá de las bajas marginales observadas en las últimas dos ruedas de enero. Ese comportamiento permitió mantener al riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos, uno de los niveles más bajos de los últimos años. El indicador medido por la banca JP Morgan cerró en 496 puntos.
Los diferentes tipos de cambio
En la plaza mayorista, el tipo de cambio cerró a $1.447 para la venta, un incremento de $2,50 y su nivel más alto desde el 14 de enero. Aún así, se ubica a 7,9% del techo de la banda, en $1.563. En enero, acumula una baja de $8, equivalente al 0,6%, aunque en la última semana se registró un avance de $14 (+1%).
En el mercado informal, el “blue” registró un nuevo ajuste a la baja: cayó $5 y cerró a $1.470 para la venta, acumulando en enero un retroceso de $60 (-3,9%).
En el sector financiero la tendencia es mixta: el dólar MEP opera a $1.459,65, una suba diaria de 77 centavos y un retroceso mensual de 1,4%. Por su parte, el dólar CCL cae 0,5%, hasta $ 1.501,01, y anota una baja en enero del 1,3%.
El contexto actual muestra un menor apetito por la dolarización y una mayor demanda por títulos en pesos, impulsada por la normalización de la liquidez y tasas que siguen resultando atractivas para los inversores.
Desde la salida parcial del cepo cambiario, los argentinos compraron dólares por más de U$S26.392 millones en el mercado formal, en un proceso sostenido de dolarización de carteras que se intensificó en los meses previos a las elecciones legislativas, según datos del Banco Central.