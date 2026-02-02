El dólar "blue" cayó $20 en el inicio de febrero y quedó por debajo del oficial

En la primera rueda de febrero, el dólar “blue” registró una baja de $20 y alcanzó su valor más bajo desde el pasado 12 de diciembre. La divisa informal cerró la jornada a $1.450 para la venta y $1.430 para la compra.
Con este retroceso, el tipo de cambio marginal no solo quedó por debajo del dólar al público que se ofrece en los bancos, sino que además fue superado por la cotización mayorista. De esta manera, el blue se posicionó como el valor más bajo entre todas las referencias del mercado cambiario.
En contraste, el dólar oficial mostró una leve suba. En las pizarras del Banco Nación (BNA), la divisa avanzó cinco pesos y se vendió a $1.470, mientras que la compra se ubicó en $1.420. Se trata del nivel más alto desde el 15 de enero.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que el promedio del dólar minorista en las entidades financieras fue de $1.471,30 para la venta y $1.420,16 para la compra.
Por su parte, el mercado mayorista operó con un volumen reducido. Con un monto negociado de U$S305,1 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió cuatro unidades, equivalente a un incremento del 0,3%, y cerró en $1.451 para la venta.