¿Tenés una freidora de aire? El riesgo silencioso que casi nadie advierte

Esta situación llevó a la retirada masiva de productos en el mercado, especialmente de las marcas Insignia y Magic Chef en España. En marzo de 2024, más de 280.000 unidades de la marca Insignia fueron retiradas debido a un defecto en los cables internos que provocaba un sobrecalentamiento extremo, y en enero del mismo año, la marca Magic Chef se vio obligada a retirar del mercado más de 11.000 unidades por problemas similares, demostrando que este no es un caso aislado.