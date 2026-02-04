¿Tenés una freidora de aire? El riesgo silencioso que casi nadie advierte

Las freidoras de aire se consolidaron como el electrodoméstico indispensable en los hogares argentinos gracias a su eficiencia en tiempo y ahorro energético. Sin embargo, diversos modelos de estos dispositivos despertaron alarmas durante los últimos meses debido a fallas de seguridad críticas que provocaron accidentes domésticos de gravedad.
Este sistema de cocción destaca por lograr texturas crujientes con un uso mínimo de grasa, ofreciendo una alternativa más sana que el método tradicional. A pesar de sus beneficios nutricionales, los recientes desperfectos técnicos motivaron pedidos formales para retirar del mercado una marca específica, debido a errores de fabricación que representan un riesgo real para los usuarios.
¿Qué puede pasar en mi casa si tengo una freidora de aire?
A pesar de su comodidad, las llamadas “airfryer” esconden un riesgo potencial: el sobrecalentamiento. Numerosos consumidores denunciaron que sus freidoras de aire se sobrecalientan de manera peligrosa, causando quemaduras y, en algunos casos, iniciando pequeños incendios en sus hogares.
Esta situación llevó a la retirada masiva de productos en el mercado, especialmente de las marcas Insignia y Magic Chef en España. En marzo de 2024, más de 280.000 unidades de la marca Insignia fueron retiradas debido a un defecto en los cables internos que provocaba un sobrecalentamiento extremo, y en enero del mismo año, la marca Magic Chef se vio obligada a retirar del mercado más de 11.000 unidades por problemas similares, demostrando que este no es un caso aislado.
Estos incidentes subrayan la importancia de seguir las instrucciones de uso y estar al tanto de cualquier aviso de seguridad. Al elegir una freidora de aire, es recomendable investigar sobre la marca y los modelos, asegurando que sean seguras.
Consejos para un uso seguro de las freidoras de aire
- Leer atentamente el manual de instrucciones: cada modelo tiene características específicas y recomendaciones de uso.
- Verificar que no haya daños: controlar que el cable, el enchufe y la carcasa estén en perfectas condiciones.
- Ubicar la freidora en un lugar seguro: colocar sobre una superficie plana y estable, lejos de fuentes de calor y materiales inflamables.
- Nunca sumergir en agua: limpiar con un paño húmedo y detergente suave.
- Controlar la cocción: vigilar la freidora mientras está en funcionamiento.
- No sobrecargarla: dejar espacio suficiente entre los alimentos para que el aire circule libremente.
- Utilizar utensilios de cocina adecuados: evitar los utensilios metálicos, ya que pueden rayar la superficie antiadherente.
- Desconectar de la corriente cuando no esté en uso: para evitar accidentes y prolongar la vida útil del aparato.