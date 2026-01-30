Secciones
SociedadActualidad

Riesgo de incendio: los dos electrodomésticos que nunca deben conectarse en la misma zapatilla

El uso incorrecto de zapatillas eléctricas puede provocar sobrecargas, cortocircuitos y riesgo de incendio dentro del hogar.

El uso incorrecto de la zapatilla eléctrica puede provocar problemas eléctricos e incendios El uso incorrecto de la zapatilla eléctrica puede provocar problemas eléctricos e incendios
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Las zapatillas eléctricas se convirtieron en un elemento habitual en los hogares, especialmente en cocinas, livings y espacios de trabajo donde los enchufes escasean. Sin embargo, su uso indebido puede generar consecuencias graves: sobrecargas eléctricas, recalentamiento de cables y, en el peor de los casos, incendios.

No apagues el aire acondicionado: lo que tenés que hacer si la habitación se puso muy fría

No apagues el aire acondicionado: lo que tenés que hacer si la habitación se puso muy fría

Especialistas en seguridad eléctrica advierten que no todos los electrodomésticos pueden conectarse juntos en una misma zapatilla. Algunos aparatos demandan un alto consumo de energía y requieren tomas independientes, ya que combinarlos aumenta el riesgo de fallas eléctricas y accidentes evitables.

Los dos electrodomésticos que no se deben conectar juntos en una “zapatilla”

Es importante saber que cuando se enchufan ambos aparatos en una “zapatilla” el consumo de energía puede superar la capacidad de la misma, generando un cortocircuito. En este marco, los cables pueden sobrecalentarse y terminan incendiándose. Los que nunca deben compartir este tipo de conexiones son la plancha y el aire acondicionado.

Plancha: este aparato alcanza altas temperaturas y su potencia puede variar entre 1.000 y 3.000 watts, dependiendo del modelo.

Aire acondicionado: los modelos más pequeños de este electrodoméstico puede requerir entre 1.000 y 2.000 watts, mientras que los más grandes pueden llegar a consumir hasta 4.000.

Tres consejos para evitar problemas eléctricos en las casas

- Verificá el consumo de cada electrodoméstico: antes de conectar varios dispositivos a un mismo alargador, asegurate de que la suma de sus potencias no exceda la capacidad del alargador.

- Utilizá alargadores certificados: buscá productos aprobados por el instituto encargado de la normalización y certificación de tu país.

- Evitá el uso de “zapatillas” con electrodomésticos de alto consumo: conectá estos aparatos directamente a la toma de corriente para evitar sobrecargas.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial
1

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026
2

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?
3

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes
4

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: Es una muestra evidente de nepotismo
5

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: "Es una muestra evidente de nepotismo"

Jaldo, la estrategia del all in y la escasez de fichas
6

Jaldo, la estrategia del "all in" y la escasez de fichas

Más Noticias
Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Qué dice el horóscopo chino para febrero: las predicciones de Ludovica Squirru

Qué dice el horóscopo chino para febrero: las predicciones de Ludovica Squirru

Esta especia que estimula el colágeno y ayuda a prevenir los signos del envejecimiento

Esta especia que estimula el colágeno y ayuda a prevenir los signos del envejecimiento

Colágeno natural: la especia que ayuda a mantener la piel firme y joven

Colágeno natural: la especia que ayuda a mantener la piel firme y joven

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Comentarios