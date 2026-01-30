Riesgo de incendio: los dos electrodomésticos que nunca deben conectarse en la misma zapatilla

Las zapatillas eléctricas se convirtieron en un elemento habitual en los hogares, especialmente en cocinas, livings y espacios de trabajo donde los enchufes escasean. Sin embargo, su uso indebido puede generar consecuencias graves: sobrecargas eléctricas, recalentamiento de cables y, en el peor de los casos, incendios.
Especialistas en seguridad eléctrica advierten que no todos los electrodomésticos pueden conectarse juntos en una misma zapatilla. Algunos aparatos demandan un alto consumo de energía y requieren tomas independientes, ya que combinarlos aumenta el riesgo de fallas eléctricas y accidentes evitables.
Los dos electrodomésticos que no se deben conectar juntos en una “zapatilla”
Es importante saber que cuando se enchufan ambos aparatos en una “zapatilla” el consumo de energía puede superar la capacidad de la misma, generando un cortocircuito. En este marco, los cables pueden sobrecalentarse y terminan incendiándose. Los que nunca deben compartir este tipo de conexiones son la plancha y el aire acondicionado.
Plancha: este aparato alcanza altas temperaturas y su potencia puede variar entre 1.000 y 3.000 watts, dependiendo del modelo.
Aire acondicionado: los modelos más pequeños de este electrodoméstico puede requerir entre 1.000 y 2.000 watts, mientras que los más grandes pueden llegar a consumir hasta 4.000.
Tres consejos para evitar problemas eléctricos en las casas
- Verificá el consumo de cada electrodoméstico: antes de conectar varios dispositivos a un mismo alargador, asegurate de que la suma de sus potencias no exceda la capacidad del alargador.
- Utilizá alargadores certificados: buscá productos aprobados por el instituto encargado de la normalización y certificación de tu país.
- Evitá el uso de “zapatillas” con electrodomésticos de alto consumo: conectá estos aparatos directamente a la toma de corriente para evitar sobrecargas.