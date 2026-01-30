Riesgo de incendio: los dos electrodomésticos que nunca deben conectarse en la misma zapatilla

Los dos electrodomésticos que no se deben conectar juntos en una “zapatilla”

Es importante saber que cuando se enchufan ambos aparatos en una “zapatilla” el consumo de energía puede superar la capacidad de la misma, generando un cortocircuito. En este marco, los cables pueden sobrecalentarse y terminan incendiándose. Los que nunca deben compartir este tipo de conexiones son la plancha y el aire acondicionado.