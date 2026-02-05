Secciones
Por qué WhatsApp pasaría a ser pago: ¿cuánto va a costar?

Diversas fuentes señalan que Meta planea potenciar los ingresos de su plataforma, la cual posee una base superior a los 3.000 millones de personas.

Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Hace un tiempo, WhatsApp marcó un hito en su trayectoria al integrar publicidad comercial tras años de gratuidad total desde su origen en 2009. Esta novedad se mantiene alejada de las conversaciones privadas de los usuarios, ya que los anuncios únicamente tienen visibilidad dentro de las secciones destinadas a los Estados y los Canales informativos.

En la actualidad, diversas fuentes señalan que Meta planea potenciar los ingresos de su plataforma, la cual posee una base superior a los 3.000 millones de personas. Este nuevo esquema de negocio contempla la implementación de una suscripción de pago, una estrategia que anteriormente parecía fuera de toda posibilidad para la aplicación de mensajería.

WhatsApp pago: qué se sabe hasta ahora

El análisis del código interno y las versiones de prueba de la aplicación revelaron indicios sobre este nuevo esquema comercial. Según los datos obtenidos, el pago no otorgaría herramientas especiales a los usuarios, sino que simplemente serviría para suprimir los anuncios publicitarios en su totalidad, imitando la estrategia que aplican servicios de música por suscripción.

Dicho proyecto permanece todavía bajo una etapa de experimentación y desarrollo técnico. Como resulta habitual en estas circunstancias, los ensayos actuales permitirán perfeccionar cada detalle del sistema antes de considerar un despliegue global para la comunidad de mensajería.

Hasta la fecha, la empresa Meta mantiene silencio y no otorga una confirmación oficial sobre el lanzamiento de esta propuesta. No obstante, la simple posibilidad de este cambio genera gran expectativa, dado que la plataforma operó de forma gratuita durante más de una década sin interrupciones comerciales significativas.

Si esta iniciativa llega a concretarse, la aplicación vivirá una transformación definitiva en su estructura financiera. El paso hacia un modelo de suscripción representaría el fin de una era para WhatsApp, alejándose de su identidad original como herramienta libre de costes y publicidad intrusiva.

