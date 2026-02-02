¿Qué es el "modo WhatsApp" en Spotify? La nueva función para chatear sin salir de la app

Spotify ya no busca ser solo el lugar donde nos refugiamos con nuestros auriculares para aislarnos del mundo; ahora quiere que nos quedemos ahí para conversar. La plataforma de streaming más popular del planeta acaba de dar un paso firme en su transformación social con el lanzamiento de los chats grupales, una actualización que puede asemajarse a un "modo WhatsApp" de la música.