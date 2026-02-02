¿Qué es el "modo WhatsApp" en Spotify? La nueva función para chatear sin salir de la app

Spotify ya no busca ser solo el lugar donde nos refugiamos con nuestros auriculares para aislarnos del mundo; ahora quiere que nos quedemos ahí para conversar. La plataforma de streaming más popular del planeta acaba de dar un paso firme en su transformación social con el lanzamiento de los chats grupales, una actualización que puede asemajarse a un "modo WhatsApp" de la música.
Esta nueva herramienta permite a los usuarios compartir podcasts, listas de reproducción y audiolibros con grupos de hasta 10 personas de manera directa. La idea es simple: que la recomendación musical no muera en un link pegado en otra red social, sino que genere una charla inmediata dentro del mismo ecosistema donde nace el ritmo.
Cómo activar la conversación con tus amigos
Para empezar a usar esta función, hay un detalle clave: no podés chatear con desconocidos. Spotify diseñó esto para círculos cercanos. Solo es posible iniciar una conversación con alguien con quien ya hayas tenido una interacción previa, como haber compartido una Jam, una Mezcla (Blend) o tener una lista de reproducción colaborativa activa.
Una vez que el vínculo existe, la interfaz permite enviar mensajes de forma fluida. Es la evolución de una empresa que, durante el último año, sumó la posibilidad de comentar en podcasts y seguir la actividad de amigos en tiempo real, buscando que la experiencia de streaming sea más social y menos solitaria.
La seguridad y el futuro de la plataforma
A pesar de la comodidad de tener todo en un solo lugar, Spotify aclaró que esta función no busca reemplazar a las apps de mensajería tradicionales, sino complementarlas. En cuanto a la privacidad, la empresa informó que los mensajes se encuentran cifrados tanto en reposo como en tránsito, asegurando la protección de los datos de los usuarios frente a terceros.
Sin embargo, es importante notar una diferencia técnica con aplicaciones como WhatsApp o Signal. Según especificó Spotify, los mensajes dentro de la plataforma "no están protegidos por cifrado de extremo a extremo", lo que significa que la seguridad sigue estándares robustos de la industria pero con una arquitectura diferente a las apps de mensajería privada pura.