Secciones
SociedadTecnología

¿Qué es el "modo WhatsApp" en Spotify? La nueva función para chatear sin salir de la app

La plataforma de streaming dio un salto en sus actualizaciones para hacer a la aplicación menos solitaria.

La opción de enviar mensajes desde la app llega a Spotify. Fuente: Spotify La opción de enviar mensajes desde la app llega a Spotify. Fuente: Spotify
Hace 1 Hs

Spotify ya no busca ser solo el lugar donde nos refugiamos con nuestros auriculares para aislarnos del mundo; ahora quiere que nos quedemos ahí para conversar. La plataforma de streaming más popular del planeta acaba de dar un paso firme en su transformación social con el lanzamiento de los chats grupales, una actualización que puede asemajarse a un "modo WhatsApp" de la música.

¿El nuevo Nokia 1100 tiene WhatsApp? Precio y especificaciones

¿El nuevo Nokia 1100 tiene WhatsApp? Precio y especificaciones

Esta nueva herramienta permite a los usuarios compartir podcasts, listas de reproducción y audiolibros con grupos de hasta 10 personas de manera directa. La idea es simple: que la recomendación musical no muera en un link pegado en otra red social, sino que genere una charla inmediata dentro del mismo ecosistema donde nace el ritmo.

Cómo activar la conversación con tus amigos

Para empezar a usar esta función, hay un detalle clave: no podés chatear con desconocidos. Spotify diseñó esto para círculos cercanos. Solo es posible iniciar una conversación con alguien con quien ya hayas tenido una interacción previa, como haber compartido una Jam, una Mezcla (Blend) o tener una lista de reproducción colaborativa activa.

Una vez que el vínculo existe, la interfaz permite enviar mensajes de forma fluida. Es la evolución de una empresa que, durante el último año, sumó la posibilidad de comentar en podcasts y seguir la actividad de amigos en tiempo real, buscando que la experiencia de streaming sea más social y menos solitaria.

La seguridad y el futuro de la plataforma

A pesar de la comodidad de tener todo en un solo lugar, Spotify aclaró que esta función no busca reemplazar a las apps de mensajería tradicionales, sino complementarlas. En cuanto a la privacidad, la empresa informó que los mensajes se encuentran cifrados tanto en reposo como en tránsito, asegurando la protección de los datos de los usuarios frente a terceros.

Sin embargo, es importante notar una diferencia técnica con aplicaciones como WhatsApp o Signal. Según especificó Spotify, los mensajes dentro de la plataforma "no están protegidos por cifrado de extremo a extremo", lo que significa que la seguridad sigue estándares robustos de la industria pero con una arquitectura diferente a las apps de mensajería privada pura.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por qué el modo dry de tu aire acondicionado es la opción ideal para combatir el calor

Por qué el modo "dry" de tu aire acondicionado es la opción ideal para combatir el calor

¿El nuevo Nokia 1100 tiene WhatsApp? Precio y especificaciones

¿El nuevo Nokia 1100 tiene WhatsApp? Precio y especificaciones

Qué es una bomba ciclónica: el fenómeno meteorológico explosivo que impactará en la costa este de EE.UU.

Qué es una bomba ciclónica: el fenómeno meteorológico explosivo que impactará en la costa este de EE.UU.

Lo más popular
Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle
1

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

¿Por qué detuvieron a la pareja del Militar Sosa por el crimen de Érika Álvarez?
2

¿Por qué detuvieron a la pareja del "Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

Caso Érika Álvarez: separaron de su cargo a la pareja del “Militar” luego de su detención
3

Caso Érika Álvarez: separaron de su cargo a la pareja del “Militar” luego de su detención

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”
4

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia
5

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino
6

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Más Noticias
“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Cómo diferenciar el cáncer de colon de otras enfermedades: síntomas de alerta que no hay que ignorar

Cómo diferenciar el cáncer de colon de otras enfermedades: síntomas de alerta que no hay que ignorar

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Alerta amarilla a lo largo del país: nueve provincias están bajo riesgo por tormentas y vientos severos

Alerta amarilla a lo largo del país: nueve provincias están bajo riesgo por tormentas y vientos severos

Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

Cartas de lectores: la ruleta de los semáforos

Cartas de lectores: la ruleta de los semáforos

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Comentarios