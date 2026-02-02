Secciones
SociedadGastronomía

Mayonesa de huevo duro sin aceite: cómo hacer la receta más saludable y fácil

En simples pasos podés obtener esta preparación que es furor en algunos países de América Latina.

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil
Hace 45 Min

Aunque la mayonesa sea el alimento preferido para acompañar las comidas, muchos optan por reducir o eliminar su consumo debido a sus ingredientes poco saludables. En este marco, los nutricionistas aconsejan una receta de mayonesa casera, libre de aceite y con huevos cocidos.

Con una suave textura cremosa y un sabor exquisito, esta preparación es ideal para acompañar tus papas fritas y platos favoritos. A continuación, la lista de todos los ingredientes que necesitas.

- Tres huevos

- Tres cucharadas de yogur griego

- Una cucharada de mostaza

- Una cucharada de vinagre de vino

- Sal

- Pimienta

Paso a paso, cómo preparar la mayonesa casera

Paso 1: cocer los huevos

Pon a hervir agua en una olla grande. Cuando el agua esté hirviendo, introduce los huevos y déjalos cocer durante 10 minutos. Una vez cocidos, quítales la cáscara.

Un pequeño consejo para evitar quemaduras: una vez que los huevos hayan salido del agua hirviendo, colócalos en un bol grande con agua muy fría. Así se enfriarán mucho más rápido. Y para quitar la cáscara más fácilmente, golpea ligeramente el huevo en vertical sobre la superficie de trabajo, la cáscara se romperá más fácilmente.

Paso 2: Batir

En una licuadora o batidora deposita los huevos duros, la mostaza, el yogur griego, el vinagre de vino, la sal y la pimienta.

Cuando todos los ingredientes estén juntos, bate hasta obtener una mezcla suave y ultra cremosa.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo mejorar un electrodoméstico licuando cascaras de huevo y por qué deberías hacerlo

Cómo mejorar un electrodoméstico licuando cascaras de huevo y por qué deberías hacerlo

Lo más popular
Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle
1

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

¿Por qué detuvieron a la pareja del Militar Sosa por el crimen de Érika Álvarez?
2

¿Por qué detuvieron a la pareja del "Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

Caso Érika Álvarez: separaron de su cargo a la pareja del “Militar” luego de su detención
3

Caso Érika Álvarez: separaron de su cargo a la pareja del “Militar” luego de su detención

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”
4

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia
5

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino
6

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Más Noticias
“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Cómo diferenciar el cáncer de colon de otras enfermedades: síntomas de alerta que no hay que ignorar

Cómo diferenciar el cáncer de colon de otras enfermedades: síntomas de alerta que no hay que ignorar

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Alerta amarilla a lo largo del país: nueve provincias están bajo riesgo por tormentas y vientos severos

Alerta amarilla a lo largo del país: nueve provincias están bajo riesgo por tormentas y vientos severos

Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

Cartas de lectores: la ruleta de los semáforos

Cartas de lectores: la ruleta de los semáforos

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Comentarios