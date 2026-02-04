Pancitos sin harina en minutos: rápidos, saludables y con solo tres ingredientes

Los panes son la debilidad de muchas personas, por eso a veces se vuelve tan complicado dejar las harinas de lado. Sin embargo, hay una infinidad de recetas para preparar delicias sin harinas. Ese es el caso de estos panes que, además de ser fáciles de preparar, necesitan muy pocos ingredientes.
En el caso de esta receta, el ingrediente que reemplace la harina será otro sólido: leche en polvo. Estos panes pueden utilizarse para preparar tostadas y son ideales para comer en sánguches. Además, son livianos y no son elevados en calorías.
Receta: pan de leche sin harina
Ingredientes
- 2 huevos
- 14 cucharadas de leche en polvo
- 1/2 cucharadita de polvo para hornear
- Sal a gusto
- Semillas a gusto
Preparación
1. Partir los huevos y batirlos en un bowl hasta que llegen al punto más esponjoso y aireado posible
2. Agregar las cucharadas de leche en polvo
3. Incorporar el huevo y la leche en polvo. Agregar la media cucharadita de polvo para hornear y volver a mezclar. Si se gusta, agregar sal en las cantidades deseadas
4. Pasar la mezcla líquida a un molde grande o varios moldes metálicos pequeños, agregar las semillas por encima y llevar al horno durante unos 15 minutos
5. Una vez cocidos, desmoldar. Cortar a la mitad para preparar como tostadas o como tapas de sánguche