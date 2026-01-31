Secciones
Ñoquis de papa sin harinas: la receta fácil, económica y rápida que tenés que probar

Los ñoquis sin harina son una alternativa sin gluten, lo que los hace aptos para personas con sensibilidad o intolerancia al gluten.

Entre las opciones de recetas saludables que más eligen los argentinos, las de sin harinas son las más buscadas por una simple razón: influyen de manera significativa si se busca bajar de peso. 

Entre las características de este plato, los especialistas señalan las siguientes:

- Los ñoquis sin harina son una alternativa sin gluten, lo que los hace aptos para personas con sensibilidad o intolerancia al gluten.

- Al eliminar la harina, los ñoquis adquieren una textura más suave y ligera, lo que los hace deshacerse en la boca con facilidad.

- El sabor de los ñoquis sin harina resalta el sabor natural de las papas, sin la interferencia de la harina.

- Los ñoquis sin harina suelen tener un contenido calórico más bajo en comparación con los tradicionales ñoquis.

 - Puedes experimentar con diferentes salsas y acompañamientos para disfrutar de una mayor variedad de sabores.

Ñoquis de papas, sin harinas: ingredientes y preparación

A continuación, te mostramos cómo preparar estos deliciosos ñoquis sin harina: Ingredientes para los ñoquis de papa sin harina:

- Un kg de papas

- Un cuarto de taza de manteca sin sal (si preferís, utiliza manteca con sal y reducí la cantidad de sal en la receta)

- Dos cucharaditas de sal

- Un cuarto de cucharadita de pimienta

- Media taza de maicena

Una receta rápida y libre de gluten

Paso a paso, la receta de los ñoquis de papa

- Comienza pelando y cortando las papas en trozos grandes y uniformes. Luego, colócalas en una olla grande con agua salada y hiérvelas hasta que estén tiernas.

- Una vez que las papas estén cocidas, escúrrelas y tritúralas con un pasapurés o un tenedor hasta obtener un puré suave y sin grumos.

- En una sartén grande, derrite la manteca a fuego medio-bajo. Agrega el puré de papas, la sal y la pimienta, y mezcla bien todos los ingredientes.

- Añade gradualmente la maicena al puré de papas y mezcla hasta obtener una masa suave y ligeramente pegajosa. La maicena actuará como espesante en lugar de la harina tradicional.

- Espolvorea una superficie de trabajo con maicena y coloca la masa de los ñoquis encima. Divide la masa en porciones más pequeñas y forma cilindros largos de aproximadamente un centímetro de diámetro. Luego, cortá los cilindros en trozos de aproximadamente dos centímetros de largo.

- Enharina ligeramente los ñoquis con maicena para evitar que se peguen entre sí y colócalos en una bandeja enharinada.

- Lleva a ebullición una olla grande de agua con sal. Cocina los ñoquis en lotes, sumergiéndolos en el agua hirviendo. Una vez que los ñoquis floten en la superficie, retíralos con una espumadera y colócalos en un plato.

- Puedes servir los ñoquis sin harina de inmediato con tu salsa favorita, como una salsa de tomate casera o una deliciosa mantequilla de salvia. Espolvorea queso parmesano rallado al gusto y disfruta de estos ñoquis ligeros y deliciosos que se deshacen en la boca.

¡Disfruta de esta alternativa más ligera y deliciosa de los ñoquis de papa sin harina! Recuerda que la maicena actúa como agente espesante en lugar de la harina, lo que permite que los ñoquis mantengan su forma y textura distintivas. Además, la maicena no contiene gluten, lo que los convierte en una opción apta para personas con sensibilidad o intolerancia al gluten.

