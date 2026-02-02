Secciones
Girvau, sobre el caso Érika Álvarez: "Vamos a seguir trabajando porque hay más personas involucradas"

El Jefe de Policía aseguró que la caída de Justina Gordillo es solo un paso más.

Hace 1 Hs

“La detención de Justina Gordillo no significa bajo ningún aspecto que la investigación esté cerrada. Hay más personas involucradas y seguiremos trabajando para detenerlas”, sostuvo Joaquín Girvau, jefe de Policía, sobre el caso de Érika Antonella Álvarez.

“Habíamos solicitado otras medidas, pero las autoridades judiciales consideraron que necesitaban mayores evidencias para avanzar con su procesamiento. Continuamos trabajando de manera incansable para concretar nuevas detenciones”, añadió el funcionario.

Girvau destacó el trabajo que viene realizando el personal de Homicidios. “Hemos demostrado que estamos bien encaminados. Es cierto que aún queda un largo camino por recorrer, pero vamos a seguir avanzando, no sólo para esclarecer el crimen, sino también para profundizar todas las líneas que surgieron en la pesquisa, especialmente las vinculadas con la comercialización y el tráfico de drogas. Hay una decisión política de avanzar hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

“Toda persona que tenga algún grado de responsabilidad en el caso, no tenga dudas, terminará detenida. Insisto: el gobernador Osvaldo Jaldo está respaldando el trabajo que realizamos. Más allá del apoyo político, la Provincia no escatimó recursos para, por ejemplo, trasladar a un importante grupo de efectivos con el objetivo de detener al hombre que está en el penal de Benjamín Paz”, concluyó.

