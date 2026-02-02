Girvau, sobre el caso Érika Álvarez: "Vamos a seguir trabajando porque hay más personas involucradas"

Girvau destacó el trabajo que viene realizando el personal de Homicidios. “Hemos demostrado que estamos bien encaminados. Es cierto que aún queda un largo camino por recorrer, pero vamos a seguir avanzando, no sólo para esclarecer el crimen, sino también para profundizar todas las líneas que surgieron en la pesquisa, especialmente las vinculadas con la comercialización y el tráfico de drogas. Hay una decisión política de avanzar hasta las últimas consecuencias”, afirmó.