Procesados por matar a un señalado por robo

En una audiencia realizada ayer, la auxiliar Luz Becerra, siguiendo instrucciones del fiscal de feria Marcelo Leguizamón, sostuvo que los acusados habrían atacado a Ledesma por motivos que aún no están claros. También mencionó que un testigo observó la situación y que, al aproximarse al lugar, uno de los hombres le habría dicho: “ahí está, perdieron los que nos quisieron robar”. La representante del Ministerio Público indicó además que el testigo confirmó que la víctima estaba gravemente herida en ese sitio y no en el lugar donde finalmente fue hallada.