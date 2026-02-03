Barrio Oeste II: imputaron al joven que baleó a un policía, pero le otorgaron arresto domiciliario

Según la reconstrucción fiscal, el agente -que prestaba servicio en un tráiler de la zona- intervino para disuadir una pelea. Tras haber sido atacado con piedras, realizó un disparo al aire con munición no letal. Fue en ese momento cuando el imputado apareció en escena y efectuó tres disparos con un arma de fuego, impactando uno de ellos en la pierna izquierda del policía, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Padilla.