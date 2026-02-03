Secciones
Seguridad

Barrio Oeste II: imputaron al joven que baleó a un policía, pero le otorgaron arresto domiciliario

La Fiscalía había solicitado prisión preventiva efectiva, pero la jueza dispuso que el acusado permanezca en su vivienda con controles policiales.

La sede del Ministerio Público Fiscal. La sede del Ministerio Público Fiscal.
Hace 2 Hs

En una audiencia realizada hoy, la Unidad Fiscal de Criminalística I, representada por el auxiliar Gonzalo Guerra, formuló cargos contra un joven de 23 años acusado de herir de un disparo a un efectivo policial. El hecho ocurrió el pasado 31 de enero en el barrio Oeste II, cuando el uniformado intentaba mediar en una gresca vecinal.

Según la reconstrucción fiscal, el agente -que prestaba servicio en un tráiler de la zona- intervino para disuadir una pelea. Tras haber sido atacado con piedras, realizó un disparo al aire con munición no letal. Fue en ese momento cuando el imputado apareció en escena y efectuó tres disparos con un arma de fuego, impactando uno de ellos en la pierna izquierda del policía, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Padilla.

A pesar de que el Ministerio Fiscal solicitó la prisión preventiva por 15 días para resguardar la investigación, la magistrada rechazó el pedido de encarcelamiento y concedió el arresto domiciliario hasta el 18 de febrero. Para garantizar el cumplimiento, se ordenaron cinco rondas policiales diarias de carácter sorpresivo en el domicilio del acusado.

Temas TucumánPolicía de TucumánMinisterio Público Fiscal
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Imputaron a una mujer por inventar un abuso sexual para pedir dinero y una cadena de oro

Imputaron a una mujer por inventar un abuso sexual para pedir dinero y una cadena de oro

Lo más popular
El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía
1

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara
2

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?
3

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo
4

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle
5

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Mariano Campero: Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán
6

Mariano Campero: "Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán"

Más Noticias
Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

Es un caso muy similar al de Báez Sosa que no tuvo el mismo trágico final, dijo el abogado del joven atacado en Tafí del Valle

"Es un caso muy similar al de Báez Sosa que no tuvo el mismo trágico final", dijo el abogado del joven atacado en Tafí del Valle

El sol se hará sentir el martes en Tucumán: se espera que la temperatura llegue a los 35 grados

El sol se hará sentir el martes en Tucumán: se espera que la temperatura llegue a los 35 grados

Vivimos con miedo: el drama de los vecinos de Lules ante la furia del río y el colapso de la ruta 321

"Vivimos con miedo": el drama de los vecinos de Lules ante la furia del río y el colapso de la ruta 321

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

Venezuela puso en alerta a toda América Latina

Venezuela puso en alerta a toda América Latina

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?

Comentarios