Barrio Oeste II: imputaron al joven que baleó a un policía, pero le otorgaron arresto domiciliario

En una audiencia realizada hoy, la Unidad Fiscal de Criminalística I, representada por el auxiliar Gonzalo Guerra, formuló cargos contra un joven de 23 años acusado de herir de un disparo a un efectivo policial. El hecho ocurrió el pasado 31 de enero en el barrio Oeste II, cuando el uniformado intentaba mediar en una gresca vecinal.
Según la reconstrucción fiscal, el agente -que prestaba servicio en un tráiler de la zona- intervino para disuadir una pelea. Tras haber sido atacado con piedras, realizó un disparo al aire con munición no letal. Fue en ese momento cuando el imputado apareció en escena y efectuó tres disparos con un arma de fuego, impactando uno de ellos en la pierna izquierda del policía, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Padilla.
A pesar de que el Ministerio Fiscal solicitó la prisión preventiva por 15 días para resguardar la investigación, la magistrada rechazó el pedido de encarcelamiento y concedió el arresto domiciliario hasta el 18 de febrero. Para garantizar el cumplimiento, se ordenaron cinco rondas policiales diarias de carácter sorpresivo en el domicilio del acusado.