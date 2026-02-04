La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una "casa del horror" en Salta

Cómo comenzó la relación

El inicio de este calvario se remonta a un encuentro digital que prometía un futuro idílico. Según el crudo relato de la joven japonesa, el vínculo con M. L., un salteño de 23 años, se gestó a través de una aplicación de citas mientras él residía en el país nipón. En aquel entonces, el acusado intentaba consolidar una carrera como futbolista profesional; sin embargo, el sueño deportivo se desmoronó rápidamente. “Estaba contratado en un equipo de Japón, más o menos conocido, pero lo echaron a los dos meses por fumar marihuana”, reveló la víctima, marcando ese episodio como el primer indicio de la inestabilidad que luego se transformaría en violencia extrema. A pesar de este antecedente, la relación continuó durante cuatro meses más, hasta que el embarazo y las promesas de un nuevo comienzo en Argentina terminaron por sellar la trampa.