Adolescentes salteños viajarán a la Robocup 2026 en Corea del Sur

Cinco estudiantes representarán a la Argentina en la RoboCup, la cita más importante de la robótica mundial.

Hace 1 Hs

Cinco estudiantes de Salta representarán a la Argentina en la RoboCup 2026, el mundial de robótica e inteligencia artificial más importante del planeta, que se realizará del 30 de junio al 6 de julio en Incheon, Corea del Sur. Los jóvenes lograron la clasificación tras consagrarse campeones nacionales en diciembre de 2025, en Buenos Aires, y serán los únicos representantes del país en la competencia.

La delegación estará integrada por Benjamín Villagrán, Lucio Saucedo y Laureano Monteros, quienes competirán en la categoría Rescue Line, y por María Virginia Viollaz y Elías Cordero, que participarán en la exigente liga de Soccer de robots autónomos. Ambas categorías desafían a los equipos a diseñar, programar y optimizar robots capaces de tomar decisiones en tiempo real, sin intervención humana.

RoboCup es considerada la Copa del Mundo de la robótica. Desde 1997 reúne a estudiantes, universidades y centros de investigación de más de 50 países, y en 2026 tendrá una edición histórica: será la primera vez que se realice en Corea del Sur y se espera la participación de más de 3.000 competidores y 15.000 visitantes.

Robots que juegan al fútbol y rescatan “víctimas”

En la categoría Soccer, los robots disputan partidos de fútbol de manera completamente autónoma, interpretando el entorno mediante sensores y visión artificial. El equipo argentino está integrado por Cordero y Viollaz, de 18 años, quien ya cuenta con experiencia en competencias internacionales.

“Hay una cancha, dos arcos y una pelota, pero el desafío es que el robot se ubique, decida y actúe en tiempo real”, explicó Viollaz a TN Tecno. La preparación se apoya fuertemente en visión artificial, análisis de imágenes y cálculo de trayectorias. “Representar al país es una forma de mostrar que desde acá también se puede desarrollar tecnología de alto nivel”, destacó.

Por su parte, Cordero, estudiante de robótica y de Ingeniería Electromecánica en la Universidad Nacional de Salta, subrayó el proceso detrás del logro: “Llegamos después de muchas pruebas, errores y aprendizaje constante. La expectativa es aprender de los mejores equipos del mundo y dejar bien representada a la Argentina”.

En Rescue Line, Villagrán, Saucedo y Monteros competirán con robots diseñados para seguir recorridos complejos, detectar obstáculos y rescatar objetos que simulan víctimas. Todo el sistema funciona de manera autónoma, adaptándose a cambios de luz, superficies irregulares y situaciones imprevistas.

Cada integrante cumple un rol clave: desde la programación y el procesamiento de imágenes, hasta la electrónica y el uso de inteligencia artificial entrenada por el propio equipo, que permite al robot identificar objetos y tomar decisiones en tiempo real.

Más allá de la competencia, RoboCup es un espacio de intercambio técnico y cultural que conecta a jóvenes de todo el mundo y anticipa tecnologías que serán centrales en el futuro. Para los estudiantes salteños, el desafío también incluye la recaudación de fondos para poder concretar el viaje.

“Representar a la Argentina es una mezcla de orgullo y responsabilidad”, coincidieron los integrantes de ambos equipos. Un logro que combina años de formación, trabajo en equipo y pasión por la tecnología, y que llevará el talento joven del norte argentino al escenario más importante de la robótica mundial.

