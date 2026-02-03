Adolescentes salteños viajarán a la Robocup 2026 en Corea del Sur

Cinco estudiantes de Salta representarán a la Argentina en la RoboCup 2026, el mundial de robótica e inteligencia artificial más importante del planeta, que se realizará del 30 de junio al 6 de julio en Incheon, Corea del Sur. Los jóvenes lograron la clasificación tras consagrarse campeones nacionales en diciembre de 2025, en Buenos Aires, y serán los únicos representantes del país en la competencia.