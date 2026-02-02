Guía para comprar una freidora de aire: los 15 mejores modelos según expertos

Si buscas unirte a la tendencia de las freidoras de aire, notarás que los pequeños electrodomésticos clásicos mantienen su lugar privilegiado. Elementos como el tostador o el hervidor de agua siguen siendo piezas fundamentales en cualquier hogar; no obstante, el panorama culinario actual exige reservar espacio para nuevos ingenios que simplifican las tareas diarias, incluso cuando la encimera parece no admitir un objeto más.
Desde las batidoras de vaso hasta las envasadoras al vacío para experimentar con nuevas técnicas de conservación, estos dispositivos ahora definen nuestra rutina en la cocina. Muchos usuarios incluso deciden adquirir un ahumador de alimentos con el objetivo de aportar ese distintivo toque ahumado a sus platos favoritos, integrando tecnología y sabor en cada receta.
Las 15 mejores freidoras de aire según la revista Elle
1.Cosori Freidora sin Aceite 5.5 L
Este modelo destaca por su tecnología de circulación de aire de 360º y una potencia de 1700 W que reduce drásticamente los tiempos de espera. Su cesta cuadrada antiadherente optimiza el espacio frente a los diseños circulares, permitiendo cocinar recetas variadas para toda la familia con una limpieza apta para lavavajillas.
2. MasterPro Air Fryer XXL
Con una capacidad de 6 litros y 1800 W, esta freidora es ideal para quienes buscan resultados extra crujientes utilizando un 90% menos de grasa. Incluye ocho programas preconfigurados y una intuitiva pantalla LED, destacando además por su construcción robusta en aluminio que garantiza durabilidad en la encimera.
3. Moulinex Easy Fry and Grill XXL 6.5
Se posiciona como una opción versátil "2 en 1" al combinar la fritura por aire con una rejilla de grill para obtener acabados dorados y sellados perfectos. A pesar de su gran capacidad de 6,5 litros, mantiene un diseño compacto y seguro gracias a su mango de tacto frío, ideal para un uso familiar intensivo.
4. Philips Airfryer 5000 Series XXL
Es una de las máquinas más rápidas y eficientes del mercado, diseñada específicamente para familias numerosas gracias a su generoso cesto de 7,2 litros. Incorpora conectividad Wifi para controlar el cocinado desde el smartphone y ofrece una pantalla táctil con ocho ajustes que facilitan la preparación de cualquier alimento.
5. Freidora sin aceite 6.5 L (Horno de convección)
Este dispositivo funciona como un centro de cocina multifuncional que integra las capacidades de una parrilla, deshidratador y horno para pizzas. Su tecnología de flujo de calor rápido y accesorios como la cesta giratoria permiten cocinar varios platos simultáneamente, siendo una herramienta clave para el batch cooking.
6. Princess con cesta giratoria
Destaca por su gran capacidad de 11 litros y su formato tipo horno, ideal para asar pollos enteros o deshidratar frutas. Incluye múltiples bandejas y una cesta giratoria que elimina la necesidad de remover los alimentos manualmente, ofreciendo una versatilidad superior a las freidoras de cajón convencionales.
7. Cecotec Cecofry Bombastik 6000
Esta opción básica pero potente utiliza la tecnología PerfectCook para lograr una distribución de calor uniforme en sus 6 litros de capacidad. Con 12 modos preconfigurados, es una de las alternativas más sencillas de manejar para quienes buscan eficiencia y resultados directos sin complicaciones técnicas.
8. Moulinex Easy Fry Deluxe EZ401D
Con un elegante acabado en acero inoxidable y un diseño circular compacto, esta freidora de 4,2 litros es perfecta para cocinas con poco espacio. Su rejilla extraíble facilita el drenaje del aceite sobrante, asegurando que los alimentos se mantengan sanos y crujientes bajo un control táctil muy preciso.
9. Tristar 10L en formato horno
Este modelo conquista a los usuarios que prefieren vigilar sus recetas a través de una ventana de cristal sin necesidad de abrir el aparato. Sus 10 litros de capacidad y sus dos rejillas internas permiten hornear, freír y gratinar grandes cantidades de comida de forma silenciosa y discreta en la cocina.
10. Ufesa Phoenix con función vapor
Representa la última innovación al añadir un tanque de agua para cocinar al vapor, lo que garantiza carnes y pescados mucho más jugosos. Su capacidad de 6 litros y sus 10 programas preestablecidos la convierten en una de las herramientas más saludables y completas para cualquier chef doméstico.
11. La Moustache Essential Plus
Es valorada por su excelente relación calidad-precio y su resistencia gracias a su fabricación en acero inoxidable. Con 6,5 litros y ocho programas automáticos, permite desde deshidratar alimentos hasta hornear repostería fina, incluyendo un recetario digital para aprovechar al máximo sus 1700 W de potencia.
12. Create Fryer Air 1,5L
Con una estética "retro" muy cuidada y colores pastel, esta pequeña freidora de 1,5 litros es la elección ideal para raciones individuales o parejas. Es extremadamente compacta y fácil de limpiar, funcionando tanto como un elemento decorativo como un electrodoméstico eficiente para cocinas minimalistas.
13. Gourmia Digital Air Fryer GAF798
Este modelo equilibra un tamaño exterior contenido con una gran capacidad interior de 6,6 litros, ofreciendo indicaciones guiadas durante el cocinado. Su capacidad para funcionar hasta 24 horas y su rango de temperatura ajustable la hacen destacar para recetas que requieren cocciones prolongadas a baja temperatura.
14. Mellerware Crunchy! 1,4L
Es una opción ecológica y libre de BPA, diseñada para maximizar el ahorro energético con un consumo de solo 1230 W. Resulta ideal para preparar porciones pequeñas de forma rápida y silenciosa, contando con una pantalla LED superior que facilita la selección de sus menús predefinidos.
15.Cuisinart Minihorno y Freidora
Se define como un equipo profesional de alto rendimiento con 17 litros de capacidad y siete funciones de cocción distintas. Al ser un 30% más rápido que un horno tradicional y alcanzar su temperatura en 90 segundos, es el sustituto definitivo para grandes electrodomésticos en hogares que buscan rapidez y acabados de grill.