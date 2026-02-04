Secciones
¿Fue un accidente?: La hermana del Chino Darín reveló el género del hijo que tendrá con Úrsula Corberó

Alguna publicación digital realizada por parientes cercanos generó revuelo inmediato entre seguidores del dúo artístico internacional.

¿Fue un accidente?: La hermana del Chino Darín reveló el género del hijo que tendrá con Úrsula Corberó Chino Darín y Úrsula Corbero
Hace 34 Min

Chino Darín junto a Úrsula Corberó esperan su primer hijo bajo una expectativa que alcanzó cierto punto máximo durante días estivales. Y una publicación realizada por parientes cercanos generó revuelo inmediato entre seguidores del dúo artístico internacional. 

Gran Hermano, Generación Dorada: filtraron la lista famosos ingresarán al reality

Gran Hermano, Generación Dorada: filtraron la lista famosos ingresarán al reality

El entorno íntimo de la familia suele mantener un perfil ambiguo y privado sobre el embarazo. Sin embargo, una imagen reciente compartida en redes sociales sugiere pistas claras acerca de identidad perteneciente al futuro integrante. Crónicas televisivas analizan cada gesto virtual buscando confirmar si el nuevo retoño será varón o mujer antes que un nacimiento oficial.

Metida de pata o confesión abrupta: cuál es el género del bebe de Úrsula Corberó y el Chino Darín

Clara Darín subió una fotografía que despertó sospechas inmediatas sobre el género del bebé en camino. Dicho posteo funcionó como un descuido involuntario captando la atención de cronistas especializados. Aqulla postal contenía elementos visuales interpretados cual señales directas respecto al sexo perteneciente a algún pequeño heredero.

La hermana del protagonista compartió este material ante miles internautas curiosos. Muchos usuarios aseguran que el calzado infantil mostrado define una noticia tan esperada para fanáticos de Úrsula Corberó. Esta filtración accidental rompió aquel hermetismo característico rodeando al círculo cercano perteneciente a Ricardo Darín.

Cuánto falta para el nacimiento del bebe de Úrsula Corberó y el Chino Darín

Dicha llegada del neonato está programada para febrero según indican reportes médicos actuales. Úrsula Corberó atraviesa este periodo con tranquilidad mientras reparte su tiempo entre compromisos laborales y descanso. Familiares aguardan emocionados el momento de aquel alumbramiento buscando dar la bienvenida formal al nuevo integrante.

Chino Darín prefiere evitar declaraciones rimbombantes mientras acompaña a su compañera sentimental en cierta etapa final de gestación. El interés público crece constantemente debido al carisma que ambos intérpretes irradian durante cada aparición. Medios nacionales vigilan atentamente cualquier movimiento extra confirmando oficialmente la revelación realizada mediante Clara. Tal nacimiento marcará un hito importante para trayectoria personal correspondiente a esta dupla querida por gente diversa.

