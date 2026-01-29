Secciones
EspectáculosFamosos

Gran Hermano, Generación Dorada: filtraron la lista famosos ingresarán al reality

El programa estrella de Telefé arranca el 23 de febrero con la conducción de Santiago del Moro.

Santiago del Moro volverá a estar al frente de la conducción de Gran Hermano Santiago del Moro volverá a estar al frente de la conducción de Gran Hermano TN
Hace 1 Hs

Comenzó la cuenta regresiva oficial para Gran Hermano: Generación Dorada. Telefé ya confirmó cuándo arranca su reality estrella: será el 23 de febrero de 2026 con la conducción de Santiago del Moro. En las últimas horas, trascendieron los nombres de los famosos que ingresarán al juego.  

¿Gran Hermano Brasil se excedió con el "cuarto blanco"? Aislamiento extremo y un botón que define el destino en el juego

¿Gran Hermano Brasil se excedió con el cuarto blanco? Aislamiento extremo y un botón que define el destino en el juego

Esta nueva edición tendrá varios condimentos especiales que le darán un toque más picante al programa. A 25 años de su primera emisión en el país, Gran Hermano apostará a combinar los elementos clásicos del formato —el encierro, la convivencia y la estrategia— con nuevas dinámicas de juego, una casa completamente renovada y una fuerte interacción con el público a través de las plataformas digitales. Además de la participación de personajes de la farándula argentina.

Quiénes son algunos de los famosos que ingresarán a “Gran Hermano: Generación Dorada”

En LAM, Ángel de Brito le dio lugar a Pilar Smith, ex integrante de Telefé hasta el año pasado y conocedora del movimiento interno de la emisora, para que adelantara algunos nombres de los posibles participantes de Gran Hermano: Generación Dorada.

La periodista comenzó con Divina Gloria, una artista que hace tiempo no aparece en los medios, y continuó con Alejandra Majluf, actriz de cine, teatro y televisión, recordada especialmente por su popularidad en los años 90. Entre los nombres más fuertes mencionó a Kennys Palacios, amigo y peluquero de Wanda Nara, quien sumará un perfil provocador.

Smith también señaló a Franco Poggio, pareja de Lizardo Ponce, señalado como uno de los menos conocidos del grupo. A ellos se suma Inés, ex Survivor, a quien ya se vio en el canal durante la producción fotográfica. El listado se completa, por ahora, con Emanuel Di Gioia, ex participante de Gran Hermano 2011.

Temas Santiago del Moro
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez
1

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán: la queja de la defensa de El Militar por las condiciones de encierro en Benjamín Paz
2

"Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán": la queja de la defensa de "El Militar" por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató
3

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal
4

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles
5

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua
6

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua

Más Noticias
El pequeño aparato del hogar que dispara el gasto de luz sin que te des cuenta

El pequeño aparato del hogar que dispara el gasto de luz sin que te des cuenta

La fruta clave para recuperar masa muscular después de los 50 años

La fruta clave para recuperar masa muscular después de los 50 años

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Filtran qué drogas habría consumido Christian Petersen antes de descompensarse en el Lanín

Filtran qué drogas habría consumido Christian Petersen antes de descompensarse en el Lanín

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?

Batalla entre gigantes del comercio electrónico: Mercado Libre vs Temu

Batalla entre gigantes del comercio electrónico: Mercado Libre vs Temu

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Comentarios