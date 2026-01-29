Gran Hermano, Generación Dorada: filtraron la lista famosos ingresarán al reality

Comenzó la cuenta regresiva oficial para Gran Hermano: Generación Dorada. Telefé ya confirmó cuándo arranca su reality estrella: será el 23 de febrero de 2026 con la conducción de Santiago del Moro. En las últimas horas, trascendieron los nombres de los famosos que ingresarán al juego.
Esta nueva edición tendrá varios condimentos especiales que le darán un toque más picante al programa. A 25 años de su primera emisión en el país, Gran Hermano apostará a combinar los elementos clásicos del formato —el encierro, la convivencia y la estrategia— con nuevas dinámicas de juego, una casa completamente renovada y una fuerte interacción con el público a través de las plataformas digitales. Además de la participación de personajes de la farándula argentina.
Quiénes son algunos de los famosos que ingresarán a “Gran Hermano: Generación Dorada”
En LAM, Ángel de Brito le dio lugar a Pilar Smith, ex integrante de Telefé hasta el año pasado y conocedora del movimiento interno de la emisora, para que adelantara algunos nombres de los posibles participantes de Gran Hermano: Generación Dorada.
La periodista comenzó con Divina Gloria, una artista que hace tiempo no aparece en los medios, y continuó con Alejandra Majluf, actriz de cine, teatro y televisión, recordada especialmente por su popularidad en los años 90. Entre los nombres más fuertes mencionó a Kennys Palacios, amigo y peluquero de Wanda Nara, quien sumará un perfil provocador.
Smith también señaló a Franco Poggio, pareja de Lizardo Ponce, señalado como uno de los menos conocidos del grupo. A ellos se suma Inés, ex Survivor, a quien ya se vio en el canal durante la producción fotográfica. El listado se completa, por ahora, con Emanuel Di Gioia, ex participante de Gran Hermano 2011.