Gran Hermano, Generación Dorada: filtraron la lista famosos ingresarán al reality

Esta nueva edición tendrá varios condimentos especiales que le darán un toque más picante al programa. A 25 años de su primera emisión en el país, Gran Hermano apostará a combinar los elementos clásicos del formato —el encierro, la convivencia y la estrategia— con nuevas dinámicas de juego, una casa completamente renovada y una fuerte interacción con el público a través de las plataformas digitales. Además de la participación de personajes de la farándula argentina.