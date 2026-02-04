La Unión de Rugby de Tucumán repudió el ataque "en patota" que terminó con dos detenidos

La Policía de Tucumán detuvo en la ciudad de Concepción a dos jóvenes sospechosos de haber participado en la agresión a Patricio Ledezma, de 19 años, ocurrida el pasado jueves a la salida del boliche "La Cañada", en Tafí del Valle. Según la denuncia de la familia, el joven fue atacado por un grupo de unos 20 jóvenes que lo golpearon mientras otros filmaban la escena.
Ante la trascendencia del caso y la vinculación de jugadores del club Huirapuca, la Unión de Rugby de Tucumán (URT) rompió el silencio. A través de un comunicado oficial, la entidad expresó su "rechazo absoluto a toda forma de violencia" y se puso a disposición de la justicia para esclarecer el hecho que conmueve a la provincia.
"Como institución madre de este deporte en la provincia -dice el texto-, nuestra misión trasciende lo estrictamente deportivo. El respeto, integridad, disciplina y templanza no se limitan al campo de juego, sino que deben guiar la conducta de cada deportista en todos los ámbitos de su vida".
"Si bien la investigación judicial se encuentra en curso para determinar las identidades y responsabilidades de los involucrados, la URT reafirma su postura de tolerancia cero ante conductas que atenten contra la integridad de las personas. La violencia es la antítesis de lo que enseñamos en nuestros clubes y no tiene lugar en nuestra comunidad", agregaron.
"Nos solidarizamos profundamente con el joven agredido y su familia, deseando su pronta y total recuperación. Asimismo nos ponemos a entera disposición de las autoridades competentes para colaborar en lo que fuera necesario para el esclarecimiento de los hechos", remarcaron.