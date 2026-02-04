La Unión de Rugby de Tucumán repudió el ataque "en patota" que terminó con dos detenidos

La Policía de Tucumán detuvo en la ciudad de Concepción a dos jóvenes sospechosos de haber participado en la agresión a Patricio Ledezma, de 19 años, ocurrida el pasado jueves a la salida del boliche "La Cañada", en Tafí del Valle. Según la denuncia de la familia, el joven fue atacado por un grupo de unos 20 jóvenes que lo golpearon mientras otros filmaban la escena.