Secciones
Seguridad

La Unión de Rugby de Tucumán repudió el ataque "en patota" que terminó con dos detenidos

"Nos solidarizamos profundamente con el joven agredido y su familia, deseando su pronta y total recuperación", dijeron en un comunicado oficial.

Patricio Ledezma fue víctima de un ataque en patota. Patricio Ledezma fue víctima de un ataque "en patota".
Hace 2 Hs

La Policía de Tucumán detuvo en la ciudad de Concepción a dos jóvenes sospechosos de haber participado en la agresión a Patricio Ledezma, de 19 años, ocurrida el pasado jueves a la salida del boliche "La Cañada", en Tafí del Valle. Según la denuncia de la familia, el joven fue atacado por un grupo de unos 20 jóvenes que lo golpearon mientras otros filmaban la escena.

Ante la trascendencia del caso y la vinculación de jugadores del club Huirapuca, la Unión de Rugby de Tucumán (URT) rompió el silencio. A través de un comunicado oficial, la entidad expresó su "rechazo absoluto a toda forma de violencia" y se puso a disposición de la justicia para esclarecer el hecho que conmueve a la provincia.

"Como institución madre de este deporte en la provincia -dice el texto-, nuestra misión trasciende lo estrictamente deportivo. El respeto, integridad, disciplina y templanza no se limitan al campo de juego, sino que deben guiar la conducta de cada deportista en todos los ámbitos de su vida".

"Si bien la investigación judicial se encuentra en curso para determinar las identidades y responsabilidades de los involucrados, la URT reafirma su postura de tolerancia cero ante conductas que atenten contra la integridad de las personas. La violencia es la antítesis de lo que enseñamos en nuestros clubes y no tiene lugar en nuestra comunidad", agregaron.

"Nos solidarizamos profundamente con el joven agredido y su familia, deseando su pronta y total recuperación. Asimismo nos ponemos a entera disposición de las autoridades competentes para colaborar en lo que fuera necesario para el esclarecimiento de los hechos", remarcaron.

Temas TucumánTafí del ValleUnión de Rugby de TucumánPatricio Ledezma
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La URT anticipó sanciones ejemplares si hay jugadores involucrados en el ataque a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

La URT anticipó sanciones ejemplares si hay jugadores involucrados en el ataque a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Video: así atacaron a Patricio Ledezma a la salida del boliche “La Cañada”, en Tafí del Valle

Video: así atacaron a Patricio Ledezma a la salida del boliche “La Cañada”, en Tafí del Valle

Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma

Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma

Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

Lo más popular
Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes
1

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación
2

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Historias de policías buenos y de policías malos
3

Historias de policías buenos y de policías malos

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos
4

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”
5

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires
6

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

Más Noticias
Fracasó la cumbre de gobernadores: sin quórum, se postergó el debate por la reforma laboral

Fracasó la cumbre de gobernadores: sin quórum, se postergó el debate por la reforma laboral

Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”

Comentarios