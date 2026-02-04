Secciones
Horóscopo chino: los tres signos que atraerán amor y dinero en febrero, según Ludovica Squirru

Según las predicciones de Ludovica Squirru, febrero traerá oportunidades clave para algunos signos del horóscopo chino. El amor, el dinero y los proyectos personales se alinearán para tres animales del zodiaco oriental que atravesarán un mes especialmente favorable.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Caras
Hace 2 Hs

El 17 de febrero comienza el Año del Caballo de Fuego, un ciclo marcado por la acción, la intensidad y los movimientos decisivos dentro del horóscopo chino. En este contexto energético, febrero se perfila como un mes clave para los vínculos afectivos y el plano económico, con oportunidades que no pasarán desapercibidas para todos los signos.

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, solo tres animales del zodiaco oriental contarán con una combinación astral especialmente favorable. Para ellos, este mes puede traer definiciones importantes, avances concretos y la posibilidad de sentar bases sólidas para el resto del año.

Rata:

Según Ludovica Squirru, atravesará un período de fuerte renovación, ideal para ordenar prioridades y soltar aquello que ya no aporta. En materia de salud, será clave prestar atención al descanso y realizar controles preventivos, ya que la energía del fuego puede favorecer el estrés. 

En lo económico, aparecerán oportunidades para avanzar en proyectos y mejorar ingresos si se actúa con planificación. En el plano afectivo, el ciclo impulsará la recomposición de vínculos y el cierre de conflictos del pasado; elegir relaciones que transmitan calma ayudará a evitar el desgaste emocional.

Búfalo:

El año invita a bajar la autoexigencia y apoyarse más en los demás. La salud emocional ocupará un lugar central, por lo que se recomienda incorporar actividades que reduzcan la tensión, como caminatas o meditación. La influencia del Caballo de Fuego puede intensificar la sensibilidad, por lo que será fundamental regular impulsos y sostener rutinas saludables. 

En el aspecto económico, habrá estabilidad si se evitan gastos impulsivos y se planifica con anticipación. En el amor, se consolidarán vínculos y surgirán nuevas relaciones basadas en la confianza, lo que favorecerá una vida familiar más armónica.

Tigre:

Este mes traerá claridad para definir objetivos y avanzar en decisiones estratégicas. Será un ciclo favorable para proyectos creativos, aunque la intensidad del fuego podría generar cansancio, por lo que regular la carga laboral y priorizar el descanso será esencial. 

En el plano económico, habrá chances de crecimiento si se actúa con prudencia y se evitan inversiones riesgosas. En el amor, su magnetismo atraerá vínculos importantes, pero será necesario controlar la ansiedad; la escucha y la diplomacia serán claves para sostener la armonía.

