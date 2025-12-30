WhatsApp va a dejar de funcionar en estos celulares a partir de 2026: ¿por qué?

Meta aplicará un cambio en su política de compatibilidad a partir del inicio de 2026, lo cual supondrá el cese del soporte técnico para diversos modelos de teléfonos con sistemas operativos obsoletos. Esta decisión busca garantizar tanto la seguridad de los usuarios como el rendimiento óptimo de la aplicación. En consecuencia, los dispositivos cuyo software quedó fuera de los estándares tecnológicos actuales perderán la capacidad de ejecutar el servicio de mensajería de forma oficial.