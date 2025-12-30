WhatsApp va a dejar de funcionar en estos celulares a partir de 2026: ¿por qué?

Meta aplicará un cambio en su política de compatibilidad a partir del inicio de 2026, lo cual supondrá el cese del soporte técnico para diversos modelos de teléfonos con sistemas operativos obsoletos. Esta decisión busca garantizar tanto la seguridad de los usuarios como el rendimiento óptimo de la aplicación. En consecuencia, los dispositivos cuyo software quedó fuera de los estándares tecnológicos actuales perderán la capacidad de ejecutar el servicio de mensajería de forma oficial.
La medida afecta directamente a los equipos que carecen de los requisitos mínimos para procesar las nuevas herramientas y protocolos de protección de datos. WhatsApp prioriza de este modo el desarrollo de funciones avanzadas que solo funcionan correctamente en versiones de software recientes. Los propietarios de móviles antiguos necesitarán actualizar sus sistemas o renovar sus equipos para mantener el acceso a la plataforma y evitar vulnerabilidades en su comunicación.
Los celulares con mayor antigüedad dejarán de tener WhatsApp
Los teléfonos que carecen de actualizaciones de sistema o parches de seguridad encuentran limitaciones severas para ejecutar las versiones recientes de la aplicación. Esta situación perjudica la protección de los datos y degrada el rendimiento general del servicio, obligando a la empresa a centrar sus esfuerzos en plataformas más modernas.
Desde enero de 2026, la plataforma exigirá como requisito mínimo el sistema Android 5.0 o versiones superiores. Los dispositivos que incumplan esta norma experimentarán una pérdida de acceso progresiva, iniciando con la interrupción de nuevas funciones hasta llegar al bloqueo total del servicio. Mediante este proceso, la compañía asegura que solo los dispositivos capaces de soportar los estándares actuales de cifrado y operatividad permanezcan activos en su red.
Los modelos en los que ya no se podrá usar WhatsApp desde 2026
-Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy J2.
-LG: Optimus L3, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II.
-Motorola: Moto G y Moto E de primera generación.
-Sony: Xperia Z2, Xperia Z3.
-Huawei: Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2.
-HTC: Dispositivos antiguos sin posibilidad de actualización.