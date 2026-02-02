Secciones
EconomíaNoticias económicas

¿Cuánto cobra un especialista en Marketing Digital en febrero de 2026?

Los marketers digitales se posicionaron como los roles más demandados por empresas y agencias.

¿Cuánto cobra un marketer digital en febrero de 2026? ¿Cuánto cobra un marketer digital en febrero de 2026? Fuente: Imagen Ilustrativa/Web
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Entre los avances de la tecnología, los roles dedicados al mundo virtual presentan un pico de demanda considerable que se vio reflejado en las estadísticas del último tiempo. Forbes Argentina destacó al Marketing Digital como uno de los puestos más requeridos en nuestro país, siendo una posibilidad de mejorar la situación laboral en un contexto donde la economía actual se centra en la innovación, en el aprendizaje sostenido y en la utilización de herramientas disruptivas.

Salarios de niñeras y cuidadores: cuánto cobran por hora y por mes en febrero

Salarios de niñeras y cuidadores: cuánto cobran por hora y por mes en febrero

Los especialistas en esta disciplina están entre los primeros empleos que los contratantes buscan de manera sistemática. Esta labor consiste en establecer estrategias que persiguen posicionar, a través de la comunicación electrónica, todo tipo de productos y servicios. Es también una valiosa herramienta para vincular a las empresas con el público de manera personalizada y oportuna. Profesionales que puedan manejar campañas en redes sociales, SEO, SEM y todo lo relacionado con la publicidad en línea son muy buscados en el mercado local.

Un análisis de CoderHouse, la plataforma educativa completamente online que ofrece diplomaturas en áreas tecnológicas, reveló cuál es la tendencia de empleabilidad para este rubro en 2026. La búsqueda de expertos en esta área se mantiene alta, sobre todo en empresas de e-commerce, fintech y agencias. Las responsabilidades abarcan SEO/SEM, performance en Meta/Google, automatización, analítica y growth, con foco en ROI y atribución omnicanal.

Pirámide salarial: cuánto cobran los marketers digitales 

El informe detalla que el techo remunerativo se eleva considerablemente a medida que el profesional suma años de experiencia y responsabilidades. Mientras que un perfil Junior percibe entre U$S 800 y U$S 1.000, aquellos que alcanzan la categoría Semi Senior (con 2 a 5 años en el sector) ya acceden a ingresos que oscilan entre los U$S 1.200 y U$S 1.700 mensuales.

Para los perfiles Senior, con más de cinco años de trayectoria, la brecha se amplía: los sueldos parten de los U$S 1.900 y pueden superar los U$S 2.600, sin contar bonos por performance o comisiones por objetivos cumplidos. Además, el territorio nacional se ve influenciado por la modalidad freelance internacional, donde especialistas argentinos facturan entre U$S 10 y U$S 25 la hora trabajando para cuentas del exterior.

El valor de la especialización y el manejo de herramientas

No todos los roles dentro del marketing perciben lo mismo. La tendencia para este 2026 indica que las posiciones con mayor "accountability" (responsabilidad directa sobre el ingreso de dinero) son las mejor pagas. En este sentido, un Analista de Datos de Marketing o un especialista en Performance suelen estar por encima de un Community Manager tradicional, debido a sus habilidades cuantitativas y de optimización de presupuestos.

Existen factores clave que funcionan como aceleradores de honorarios en Argentina:

- Dominio del Inglés: Es la llave maestra para acceder a contratos remotos en dólares.

- Stack Tecnológico: Manejo avanzado de GA4, BigQuery, Google Ads y herramientas de automatización como CRM.

- Enfoque en ROI: La capacidad de reportar métricas directamente a niveles gerenciales (C-Level) posiciona al profesional en una banda compensatoria superior.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Luz, transporte público y alquileres: todos los aumentos que llegan en febrero de 2026

Luz, transporte público y alquileres: todos los aumentos que llegan en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Qué dice el horóscopo chino para febrero: las predicciones de Ludovica Squirru

Qué dice el horóscopo chino para febrero: las predicciones de Ludovica Squirru

Los estrenos de Netflix en febrero: cuándo salen las series más esperadas

Los estrenos de Netflix en febrero: cuándo salen las series más esperadas

Así podés formarte gratis en habilidades digitales clave para trabajos en crecimiento

Así podés formarte gratis en habilidades digitales clave para trabajos en crecimiento

Lo más popular
Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle
1

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

¿Por qué detuvieron a la pareja de El Militar Sosa por el crimen de Érika Álvarez?
2

¿Por qué detuvieron a la pareja de "El Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”
3

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia
4

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino
5

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Girvau, sobre el caso Érika Álvarez: Vamos a seguir trabajando porque hay más personas involucradas
6

Girvau, sobre el caso Érika Álvarez: "Vamos a seguir trabajando porque hay más personas involucradas"

Más Noticias
“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Alerta amarilla a lo largo del país: nueve provincias están bajo riesgo por tormentas y vientos severos

Alerta amarilla a lo largo del país: nueve provincias están bajo riesgo por tormentas y vientos severos

Cartas de lectores: la ruleta de los semáforos

Cartas de lectores: la ruleta de los semáforos

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Comentarios