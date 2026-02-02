¿Cuánto cobra un especialista en Marketing Digital en febrero de 2026?

Los especialistas en esta disciplina están entre los primeros empleos que los contratantes buscan de manera sistemática. Esta labor consiste en establecer estrategias que persiguen posicionar, a través de la comunicación electrónica, todo tipo de productos y servicios. Es también una valiosa herramienta para vincular a las empresas con el público de manera personalizada y oportuna. Profesionales que puedan manejar campañas en redes sociales, SEO, SEM y todo lo relacionado con la publicidad en línea son muy buscados en el mercado local.