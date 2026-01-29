Debut en puerta y últimos refuerzos al caer: la mirada de Yllana en San Martín

Por último se enfocó en el hincha “santo”_y en las expectativas en torno al ascenso. “No hay que pedirle nada a la gente. Vamos a tratar de darle desde la cancha un equipo con espíritu, con ganas y con garras, que se entregue al máximo. El hincha se pone contento cuando ve eso”, expresó, antes de dejar la frase que sintetiza su mensaje. “Vamos a dar el 100% y si el 100 no alcanza, hay que dar el 110 por la camiseta”, concluyó.