Debut en puerta y últimos refuerzos al caer: la mirada de Yllana en San Martín

Con el debut cada vez más cerca, San Martín atraviesa una etapa de ajustes finales. En ese contexto, Andrés Yllana se mostró conforme con el trabajo realizado desde su llegada y valoró especialmente el tiempo compartido con un plantel que, en gran parte, se armó desde cero.
“Estamos muy bien. Nos vino bien la ‘semanita’ juntos para poder conocernos. Se ha refundado casi todo el plantel y estamos a la expectativa de que se incorporen algunos jugadores más”, relató el entrenador, al tiempo que remarcó que el objetivo inmediato es llegar “en la mejor condición” al estreno frente a Patronato.
El DT no esquivó el tema refuerzos y reconoció que todavía hay posiciones por cubrir. “Nos están faltando tres o cuatro lugares. Queríamos hacer rodar el equipo para ver bien en qué posiciones nos podía faltar y estos partidos amistosos nos permitieron identificar lo que necesitábamos”, explicó, dejando en claro que la dirigencia continúa trabajando para tratar de cerrar el plantel que afrontará la temporada.
Tras su primer mes en la provincia, Yllana también empezó a tomar dimensión del contexto que rodea al club. “Me encontré con lo que esperaba; un club muy grande y con gente de mucha pasión. Salgo poco, pero donde voy todos me hacen sentir que están pendientes del equipo. Es una linda presión, porque la expectativa siempre es alta”, se sinceró.
Uno de los puntos que alteró la planificación fue la lesión de Nicolás “Chuny” Moreno, una baja sensible en la pretemporada. “Incide porque era un jugador con el que contábamos y se estaba recuperando muy bien. Fue el único aspecto negativo de la pretemporada”, reconoció. “Ahora estamos buscando un jugador que pueda reemplazarlo; debemos tapar ese agujero que nos dejó”.
Con el libro de pases cerca de cerrarse, el entrenador pidió calma y precisión a la hora de incorporar. “Hay jugadores que están cerca; faltan pequeños detalles. Sobre otros seguimos buscando sin desesperarnos. Sabemos que queda poco tiempo, pero es prudencial para elegir bien y traer al jugador con la característica que necesitamos. Traer por traer, no”, sostuvo.
En cuanto a la preparación, el DT confirmó que el equipo seguirá sumando rodaje antes del inicio del torneo. “El sábado (mañana) hay otro amistoso y después uno más con la idea de hacerlo con gente. Luego queda la semana previa a la competencia”, adelantó.
Desde lo futbolístico, Yllana explicó que la implementación de su idea será progresiva. “No se puede tirar un montón de ideas de una vez. Hay que darles tiempo a los conceptos generales para después trabajar los detalles. Jugar partidos te permite ver qué falta y qué se hace bien”, analizó, remarcando la importancia del tiempo compartido y la competencia.
Mientras tanto, sobre el esquema táctico relativizó el peso del dibujo. “Eso es solamente para la organización inicial. A veces armás uno para salir y otro para presionar; todo depende del rival. Si hay que ponerle un nombre, jugamos con un 4-3-3, pero no es algo fijo. Los jugadores se mueven”, explicó, dejando en claro que la flexibilidad será una de las claves del proceso que comienza a tomar forma.
Respecto al análisis externo que ubica a San Martín como uno de los equipos mejor reforzados de la categoría, Yllana intentó bajar un poco el tono triunfalista. “Muchos equipos se han reforzado muy bien. Estamos conformes con los que vinieron, sabiendo que todavía faltan algunos, y convencidos de que vamos a ser competitivos. San Martín tiene la obligación de ser protagonista”, aseguró.
Por último se enfocó en el hincha “santo”_y en las expectativas en torno al ascenso. “No hay que pedirle nada a la gente. Vamos a tratar de darle desde la cancha un equipo con espíritu, con ganas y con garras, que se entregue al máximo. El hincha se pone contento cuando ve eso”, expresó, antes de dejar la frase que sintetiza su mensaje. “Vamos a dar el 100% y si el 100 no alcanza, hay que dar el 110 por la camiseta”, concluyó.