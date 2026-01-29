Secciones
DeportesFútbol

Debut en puerta y últimos refuerzos al caer: la mirada de Yllana en San Martín

El entrenador trazó un diagnóstico de la situación; habló de las incorporaciones que faltan, de la lesión de "Chuny" Moreno y de la idea futbolística que busca consolidar.

ENFOCADO. El nuevo entrenador del conjunto de Ciudadela trabaja arduamente de cara a la nueva temporada. ENFOCADO. El nuevo entrenador del conjunto de Ciudadela trabaja arduamente de cara a la nueva temporada.
Hace 1 Hs

Con el debut cada vez más cerca, San Martín atraviesa una etapa de ajustes finales. En ese contexto, Andrés Yllana se mostró conforme con el trabajo realizado desde su llegada y valoró especialmente el tiempo compartido con un plantel que, en gran parte, se armó desde cero.

“Estamos muy bien. Nos vino bien la ‘semanita’ juntos para poder conocernos. Se ha refundado casi todo el plantel y estamos a la expectativa de que se incorporen algunos jugadores más”, relató el entrenador, al tiempo que remarcó que el objetivo inmediato es llegar “en la mejor condición” al estreno frente a Patronato.

El DT no esquivó el tema refuerzos y reconoció que todavía hay posiciones por cubrir. “Nos están faltando tres o cuatro lugares. Queríamos hacer rodar el equipo para ver bien en qué posiciones nos podía faltar y estos partidos amistosos nos permitieron identificar lo que necesitábamos”, explicó, dejando en claro que la dirigencia continúa trabajando para tratar de cerrar el plantel que afrontará la temporada.

PREPARADOS. El plantel PREPARADOS. El plantel

Tras su primer mes en la provincia, Yllana también empezó a tomar dimensión del contexto que rodea al club. “Me encontré con lo que esperaba; un club muy grande y con gente de mucha pasión. Salgo poco, pero donde voy todos me hacen sentir que están pendientes del equipo. Es una linda presión, porque la expectativa siempre es alta”, se sinceró.

Uno de los puntos que alteró la planificación fue la lesión de Nicolás “Chuny” Moreno, una baja sensible en la pretemporada. “Incide porque era un jugador con el que contábamos y se estaba recuperando muy bien. Fue el único aspecto negativo de la pretemporada”, reconoció. “Ahora estamos buscando un jugador que pueda reemplazarlo; debemos tapar ese agujero que nos dejó”.

Con el libro de pases cerca de cerrarse, el entrenador pidió calma y precisión a la hora de incorporar. “Hay jugadores que están cerca; faltan pequeños detalles. Sobre otros seguimos buscando sin desesperarnos. Sabemos que queda poco tiempo, pero es prudencial para elegir bien y traer al jugador con la característica que necesitamos. Traer por traer, no”, sostuvo.

En cuanto a la preparación, el DT confirmó que el equipo seguirá sumando rodaje antes del inicio del torneo. “El sábado (mañana) hay otro amistoso y después uno más con la idea de hacerlo con gente. Luego queda la semana previa a la competencia”, adelantó.

DURO AÑO. San Martín tiene como principal objetivo conseguir el ascenso en esta temporada. DURO AÑO. San Martín tiene como principal objetivo conseguir el ascenso en esta temporada.

Desde lo futbolístico, Yllana explicó que la implementación de su idea será progresiva. “No se puede tirar un montón de ideas de una vez. Hay que darles tiempo a los conceptos generales para después trabajar los detalles. Jugar partidos te permite ver qué falta y qué se hace bien”, analizó, remarcando la importancia del tiempo compartido y la competencia.

Mientras tanto, sobre el esquema táctico relativizó el peso del dibujo. “Eso es solamente para la organización inicial. A veces armás uno para salir y otro para presionar; todo depende del rival. Si hay que ponerle un nombre, jugamos con un 4-3-3, pero no es algo fijo. Los jugadores se mueven”, explicó, dejando en claro que la flexibilidad será una de las claves del proceso que comienza a tomar forma.

Respecto al análisis externo que ubica a San Martín como uno de los equipos mejor reforzados de la categoría, Yllana intentó bajar un poco el tono triunfalista. “Muchos equipos se han reforzado muy bien. Estamos conformes con los que vinieron, sabiendo que todavía faltan algunos, y convencidos de que vamos a ser competitivos. San Martín tiene la obligación de ser protagonista”, aseguró.

Por último se enfocó en el hincha “santo”_y en las expectativas en torno al ascenso. “No hay que pedirle nada a la gente. Vamos a tratar de darle desde la cancha un equipo con espíritu, con ganas y con garras, que se entregue al máximo. El hincha se pone contento cuando ve eso”, expresó, antes de dejar la frase que sintetiza su mensaje. “Vamos a dar el 100% y si el 100 no alcanza, hay que dar el 110 por la camiseta”, concluyó.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánPrimera NacionalSan MartínNicolás MorenoAndrés Yllana
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mirkin falta a la verdad: el contundente comunicado de la ex CD de San Martín

"Mirkin falta a la verdad": el contundente comunicado de la ex CD de San Martín

Un amor que lleva desde la cuna: cómo Víctor Salazar se hizo fanático de San Martín

Un amor que lleva desde la cuna: cómo Víctor Salazar se hizo fanático de San Martín

“Mi objetivo siempre es y será servir al club”: Tiago Peñalba y el desafío de un nuevo comienzo en San Martín de Tucumán

“Mi objetivo siempre es y será servir al club”: Tiago Peñalba y el desafío de un nuevo comienzo en San Martín de Tucumán

Laureano Rodríguez, el refuerzo silencioso que busca orden y carácter en el nuevo San Martín

Laureano Rodríguez, el refuerzo silencioso que busca orden y carácter en el nuevo San Martín

Del amor heredado a un presente que siempre soñó: la historia íntima de Víctor Salazar con San Martín de Tucumán

Del amor heredado a un presente que siempre soñó: la historia íntima de Víctor Salazar con San Martín de Tucumán

Lo más popular
Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez
1

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán: la queja de la defensa de El Militar por las condiciones de encierro en Benjamín Paz
2

"Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán": la queja de la defensa de "El Militar" por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató
3

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal
4

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles
5

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Salí con el paraguas: Tucumán se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas
6

Salí con el paraguas: Tucumán se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Más Noticias
Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Atención Atlético: ya llegó a Tucumán el noveno refuerzo y firmará en las próximas horas

Atención Atlético: ya llegó a Tucumán el noveno refuerzo y firmará en las próximas horas

Di María, silbidos en Avellaneda y un fuerte respaldo de Jorgelina Cardoso

Di María, silbidos en Avellaneda y un fuerte respaldo de Jorgelina Cardoso

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Filtran qué drogas habría consumido Christian Petersen antes de descompensarse en el Lanín

Filtran qué drogas habría consumido Christian Petersen antes de descompensarse en el Lanín

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán: la queja de la defensa de El Militar por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

"Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán": la queja de la defensa de "El Militar" por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

Comentarios