Secciones
Política

Axel Kicillof: "Bajar la edad de imputabilidad no va a resolver los problemas de fondo"

El gobernador bonaerense consideró que el país necesita un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, pero advirtió que no hay soluciones mágicas.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Hace 1 Hs

En medio de la discusión nacional por la baja de la edad de imputabilidad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fijó postura y cuestionó el enfoque del Gobierno nacional al sostener que la iniciativa “no va a resolver los problemas de fondo”.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario bonaerense respaldó además el análisis del ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, quien definió la controversia como “un debate para la grieta”.

Un juez de menores le escribió una carta a Milei por la baja de la edad de imputabilidad

Un juez de menores le escribió una carta a Milei por la baja de la edad de imputabilidad

“Estamos de acuerdo en que la Argentina necesita un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, pero bajar la edad de imputabilidad no va a resolver los problemas de fondo”, escribió Kicillof. 

En ese sentido, subrayó que “no hay soluciones mágicas” y sostuvo que el problema requiere “un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación”.

Axel Kicillof: Bajar la edad de imputabilidad no va a resolver los problemas de fondo

Debate por la baja de la edad de imputabilidad: qué dijo el ministro de Seguridad bonaerense 

En una columna de opinión que compartió en Infobae, Alonso apuntó directamente contra la estrategia del Ejecutivo nacional y consideró que la discusión está planteada de manera incorrecta. “El Gobierno nacional siempre nos lleva a discutir lo obvio”, afirmó. En ese sentido, recordó que el encierro de menores peligrosos “ya puede hacerse utilizando el marco legal vigente” en casos de delitos graves.

El funcionario también puso en duda la efectividad de reducir progresivamente la edad de imputabilidad frente al uso de menores por parte de organizaciones criminales. “Si la edad se fijara en 13, irían a buscar menores de 11 y 12 para cometer los mismos ilícitos”, advirtió, y se preguntó: “¿Seguimos bajando la edad eternamente? ¿Hasta dónde?”.

Alonso remarcó que la experiencia internacional muestra rangos diversos -que van de los 12 a los 16 años- y subrayó que el eje del problema no es el número en sí, sino la capacidad del Estado para intervenir, sancionar y realizar un seguimiento adecuado. “No se puede dejar suelto a un menor que comete un delito con arma de fuego, tenga la edad que tenga”, enfatizó.

La ministra de Seguridad consideró que la edad de imputabilidad debería bajar a 12 o 13 años

La ministra de Seguridad consideró que la edad de imputabilidad debería bajar a 12 o 13 años

En otro tramo de su exposición, el ministro sostuvo que el presidente Javier Milei “viene rechazando todas las reuniones solicitadas por la Provincia”. “Si aceptara alguna, podríamos explicarle lo que hicimos en la provincia, trabajar en conjunto para profundizar estos resultados y construir una solución real que les sirva a todos los argentinos”, expresó. Además, consideró que el Gobierno nacional debería impulsar que cada provincia sancione una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que defina los procedimientos legales y las alternativas con las que cuentan los jueces en cada caso.

En esa misma línea, Alonso lanzó un mensaje directo al Presidente: “Presidente: basta de excusas, de echarle la culpa al otro, de fuegos artificiales. No podemos arrastrar a la sociedad a otra discusión estéril. Dijeron que con la Ley de Derribo iban a solucionar el narcotráfico. Dos años después no derribaron una sola avioneta y la droga sigue entrando por la frontera con total impunidad”.

Baja de la edad de imputabilidad: qué dice el proyecto que impulsa el oficialismo

Baja de la edad de imputabilidad: qué dice el proyecto que impulsa el oficialismo

Para finalizar, el ministro concluyó: “Sean responsables y evítenle a la sociedad argentina una nueva frustración. La instrucción que nos dio del gobernador Kicillof es clara y contundente: ponernos a disposición de todos los argentinos, con el resultado de nuestra experiencia, con humildad, con vocación de diálogo, sin resignación, para resolver el problema de los menores que delinquen, y llegar, de una vez por todas, antes de que ocurra la tragedia”. 

Temas Axel KicillofProvincia de Buenos AiresJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quinta renuncia en 24 horas: deja el cargo el titular del Enargas, en medio de la reestructuración del sistema energético

Quinta renuncia en 24 horas: deja el cargo el titular del Enargas, en medio de la reestructuración del sistema energético

Osvaldo Jaldo: “La Nación tiene que empezar a cumplir con las provincias”

Osvaldo Jaldo: “La Nación tiene que empezar a cumplir con las provincias”

Lo más popular
Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026
1

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial
2

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?
3

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes
4

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Gerardo Huesen le reclamó a Darío Monteros crear una comisión urgente para prevenir inundaciones en Tucumán
5

Gerardo Huesen le reclamó a Darío Monteros crear una comisión urgente para prevenir inundaciones en Tucumán

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: Es una muestra evidente de nepotismo
6

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: "Es una muestra evidente de nepotismo"

Más Noticias
Unidad de Vivienda Tucumán: las claves del nuevo indicador que aplicará el IPV

"Unidad de Vivienda Tucumán": las claves del nuevo indicador que aplicará el IPV

Gerardo Huesen le reclamó a Darío Monteros crear una comisión urgente para prevenir inundaciones en Tucumán

Gerardo Huesen le reclamó a Darío Monteros crear una comisión urgente para prevenir inundaciones en Tucumán

Simón Padrós negó que Yerba Buena tenga 80 cargos jerárquicos y apuntó contra Apud

Simón Padrós negó que Yerba Buena tenga 80 cargos jerárquicos y apuntó contra Apud

ATEP rechazó el aumento del plan complementario del Subsidio de Salud y pidió la devolución de los montos cobrados

ATEP rechazó el aumento del plan complementario del Subsidio de Salud y pidió la devolución de los montos cobrados

Sergio Mansilla, a cargo de la Gobernación; y Alfredo Toscano como vice

Sergio Mansilla, a cargo de la Gobernación; y Alfredo Toscano como "vice"

Gustavo Sáenz denunció una “dictadura del pensamiento” de Cristina Kirchner y cuestionó sanciones en el PJ

Gustavo Sáenz denunció una “dictadura del pensamiento” de Cristina Kirchner y cuestionó sanciones en el PJ

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: Es una muestra evidente de nepotismo

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: "Es una muestra evidente de nepotismo"

Comentarios