Axel Kicillof: "Bajar la edad de imputabilidad no va a resolver los problemas de fondo"

En otro tramo de su exposición, el ministro sostuvo que el presidente Javier Milei “viene rechazando todas las reuniones solicitadas por la Provincia”. “Si aceptara alguna, podríamos explicarle lo que hicimos en la provincia, trabajar en conjunto para profundizar estos resultados y construir una solución real que les sirva a todos los argentinos”, expresó. Además, consideró que el Gobierno nacional debería impulsar que cada provincia sancione una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que defina los procedimientos legales y las alternativas con las que cuentan los jueces en cada caso.