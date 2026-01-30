Axel Kicillof: "Bajar la edad de imputabilidad no va a resolver los problemas de fondo"

En medio de la discusión nacional por la baja de la edad de imputabilidad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fijó postura y cuestionó el enfoque del Gobierno nacional al sostener que la iniciativa “no va a resolver los problemas de fondo”.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario bonaerense respaldó además el análisis del ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, quien definió la controversia como “un debate para la grieta”.
“Estamos de acuerdo en que la Argentina necesita un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, pero bajar la edad de imputabilidad no va a resolver los problemas de fondo”, escribió Kicillof.
En ese sentido, subrayó que “no hay soluciones mágicas” y sostuvo que el problema requiere “un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación”.
Debate por la baja de la edad de imputabilidad: qué dijo el ministro de Seguridad bonaerense
En una columna de opinión que compartió en Infobae, Alonso apuntó directamente contra la estrategia del Ejecutivo nacional y consideró que la discusión está planteada de manera incorrecta. “El Gobierno nacional siempre nos lleva a discutir lo obvio”, afirmó. En ese sentido, recordó que el encierro de menores peligrosos “ya puede hacerse utilizando el marco legal vigente” en casos de delitos graves.
El funcionario también puso en duda la efectividad de reducir progresivamente la edad de imputabilidad frente al uso de menores por parte de organizaciones criminales. “Si la edad se fijara en 13, irían a buscar menores de 11 y 12 para cometer los mismos ilícitos”, advirtió, y se preguntó: “¿Seguimos bajando la edad eternamente? ¿Hasta dónde?”.
Alonso remarcó que la experiencia internacional muestra rangos diversos -que van de los 12 a los 16 años- y subrayó que el eje del problema no es el número en sí, sino la capacidad del Estado para intervenir, sancionar y realizar un seguimiento adecuado. “No se puede dejar suelto a un menor que comete un delito con arma de fuego, tenga la edad que tenga”, enfatizó.
En otro tramo de su exposición, el ministro sostuvo que el presidente Javier Milei “viene rechazando todas las reuniones solicitadas por la Provincia”. “Si aceptara alguna, podríamos explicarle lo que hicimos en la provincia, trabajar en conjunto para profundizar estos resultados y construir una solución real que les sirva a todos los argentinos”, expresó. Además, consideró que el Gobierno nacional debería impulsar que cada provincia sancione una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que defina los procedimientos legales y las alternativas con las que cuentan los jueces en cada caso.
En esa misma línea, Alonso lanzó un mensaje directo al Presidente: “Presidente: basta de excusas, de echarle la culpa al otro, de fuegos artificiales. No podemos arrastrar a la sociedad a otra discusión estéril. Dijeron que con la Ley de Derribo iban a solucionar el narcotráfico. Dos años después no derribaron una sola avioneta y la droga sigue entrando por la frontera con total impunidad”.
Para finalizar, el ministro concluyó: “Sean responsables y evítenle a la sociedad argentina una nueva frustración. La instrucción que nos dio del gobernador Kicillof es clara y contundente: ponernos a disposición de todos los argentinos, con el resultado de nuestra experiencia, con humildad, con vocación de diálogo, sin resignación, para resolver el problema de los menores que delinquen, y llegar, de una vez por todas, antes de que ocurra la tragedia”.