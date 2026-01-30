Crisis textil: en Santiago del Estero, un fabricante de sábanas despidió a 112 trabajadores

La crisis de la industria textil en la Argentina sumó un nuevo capítulo. Coteminas, uno de los principales fabricantes de sábanas y toallas de la región, despidió a 112 trabajadores en los últimos dos meses en su planta de La Banda, Santiago del Estero, en un contexto marcado por la caída del consumo interno, el crecimiento de las importaciones y el aumento de los costos de producción.