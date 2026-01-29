El Gobierno de Milei declaró la emergencia ígnea para las provincias afectadas por los incendios

El Gobierno nacional avanzó en la decisión de declarar la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), como respuesta al fuerte impacto de los incendios forestales que ya arrasaron más de 45.000 hectáreas en la región.
El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, confirmó que el decreto “está listo para ser firmado y publicado”, con el objetivo de acelerar el envío de recursos y atender la urgencia en los territorios afectados.
El anuncio se da en medio de un escenario climático adverso en el sur argentino, donde las condiciones meteorológicas dificultan el control de los focos activos. El fuego avanzó sobre amplias zonas rurales y boscosas, lo que encendió la alarma entre las comunidades locales y las autoridades provinciales.
La declaración de emergencia permitirá activar herramientas excepcionales para la gestión del riesgo y la protección civil, además de habilitar el envío inmediato de asistencia a los damnificados.
El pedido para declarar la emergencia había sido elevado formalmente al Congreso el martes por los gobernadores patagónicos, afectados por los incendios recientes y aún activos. Los mandatarios Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) reclamaron la declaración de zona de desastre, lo que habría permitido habilitar herramientas extraordinarias para la gestión del riesgo y la protección civil, consignó Infobae.
Si bien el Gobierno reconoció que el planteo no fue el detonante directo de la medida, admitió que la decisión apunta también a mitigar las críticas sobre la política oficial frente a los incendios.
En paralelo, desde el Ejecutivo aseguraron que ya se encuentra en marcha el envío de asistencia a las provincias más afectadas. En las últimas horas, Chubut recibió $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), según confirmaron fuentes oficiales, con el fin de aliviar la situación financiera local ante la emergencia. Además, en la madrugada de este jueves se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, que establece nuevas medidas para reforzar el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.
Según detalla la resolución, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios recibirán un total de $100.810.319.998,50, que será distribuido entre 1.062 organizaciones, con una asignación de 94.924.971,75 pesos para cada una. En tanto, las entidades provinciales de segundo grado, que nuclean a las federaciones, percibirán $7.754.639.995,93. El objetivo es garantizar una respuesta operativa más eficiente frente a los incendios, especialmente en el sur, donde la magnitud del desastre supera la capacidad de respuesta local.