El Gobierno de Milei declaró la emergencia ígnea para las provincias afectadas por los incendios

En paralelo, desde el Ejecutivo aseguraron que ya se encuentra en marcha el envío de asistencia a las provincias más afectadas. En las últimas horas, Chubut recibió $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), según confirmaron fuentes oficiales, con el fin de aliviar la situación financiera local ante la emergencia. Además, en la madrugada de este jueves se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, que establece nuevas medidas para reforzar el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.